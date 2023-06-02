متحدث التنمية المحلية: اللوحة الإعلانية أعلى كوبري أكتوبر مرخصة حتى نهاية 2023

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن اللوحة الاعلانية التي سقطت أعلى كوبري أكتوبر وتسببت في توقف حركة المرور لبعض الوقت مرخصة حتى نهاية ديسمبر 2023، مفيدا بأن اللافتة التي تهشمت كانت مثبت تحت الأرض على ارتفاع 30 متر ومرخصة من 2020 إلى 31 ديسمبر القادم.

وأضاف الدكتور خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن سقوط اللافتة العملاقة أدى إلى كسر عمود إنارة، والسقوط كان بسبب سرعة الرياح التي أثرت عليها، مؤكدا أن الواقعة محل تحقيق من الأجهزة المختصة لتحديد سبب السقوط نهائيا.

غرف العمليات

وتابع: "وزير التنمية المحلية أكد على غرف العمليات والتنسيق مع المحافظين باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات وخاصة التي تشهد عدم استقرار لحين الاستقرار، وتيسير عمليات المتابعة، وكذلك القيادات التنفيذية تتابع ميدانيا لاستيعاب مياه الامطار والتنسيق مع شركات المياه والصرف والكهرباء والحماية المدنية لحين انتهاء العاصفة الترابية".

