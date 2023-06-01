وفاة وإصابتان .. التنمية المحلية تكشف حجم خسائر العاصفة الترابية

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، حجم الخسائر التي تعرضت لها مناطق بالقاهرة إثر موجة الطقس السيئ اليوم.

لافتا إلى أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الطقس والرياح الشديدة والأمطار التي تعرضت لها العديد من المحافظات، بالإضافة إلى نشاط لحركة الرياح محملة بالرمال والأتربة ومصحوبة بأمطار خفيفة إلى متوسطة.

وأشار الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى سقوط لوحة إعلانية على كوبرى أكتوبر بالقرب من منطقة حدائق القبة، موضحا أن الحادث تسبب في تحطم 3 سيارات ملاكى ودراجة بخارية وتوقف حركة المرور أعلى الكوبرى في الاتجاهين وتم الدفع بسيارات الإسعاف حيث تبين وفاة أحد المواطنين وإصابة 2 أخرين وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ولفت مساعد وزير التنمية المحلية، إلى سقوط بعض الأشجار وأعمدة الإنارة ومنزل خال من السكان في عدد من الأحياء بمحافظة القاهرة، ولوحة إعلانية بمنطقة حي غرب بالقاهرة وتم السيطرة على الموقف.

