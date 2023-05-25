التنمية المحلية : برنامج صعيد مصر يحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسي

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، تفاصيل زيارة وفد البنك الدولى مقر الوزارة بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أنه تم بحث الفرص للإصلاحات الهيكلية التي أنتجها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر لتطوير الإدارة المحلية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نسعى لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في التنمية المحلية على مستوى جميع المحافظات، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف تعزيز وتمكين القطاع الخاص بشأن المرونة والاستجابة للتغيرات المناخية لمنظومة المخلفات والاستفادة منها.

تابع مساعد وزير التنمية المحلية، برنامج صعيد مصر يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موضحا أن المستهدف دفع جهود التنمية المحلية المتكاملة وتحقيق اللامركزية وتعميم الإصلاحات والممارسات على الأرض.



