كاهن كنيسة العذراء بمسطرد: رحلة العائلة المقدسة سبب فرح لكل الأقباط والمصريين

أكد القمص عبد المسيح بسيط، كاهن كنيسة العذراء بمسطرد، أن رحلة العائلة المقدسة في مصر سبب فرح لكل الأقباط والمصريين، موضحا أن كل الآباء البطاركة كما يسمونهم في الكنيسة من إبراهيم ويوسف ويعقوب وموسى زاروا مصر وتحولت مصر إلى جزء من القدس.

وأضاف القمص عبد المسيح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن كل الكنائس التي مرت بها العائلة المقدسة بتجري قداسات، وهي سبب فرح لكل الاقباط والمصريين، مؤكدا أن شعب مصر مبارك من قبل قدوم المسيح بمئات السنين.

كما أشار مينا إبراهيم الباحث في التاريخ القبطي، إلى أن الحج المسيحي لا يكتمل إلا بزيارة الأراضي المصرية، قائلا: "المسيحين في كل دول العالم بيروحوا فلسطين لزيارة الأماكن المقدسة في القدس، ولكن السيد المسيح حينما جاء مصر وعاش بها 3 سنوات ونصف وتربى فيها".

السياحة الدينية

وتابع: "زيارة الأراضي المصرية تعتبر اكتمال للحج المسيحي والمعنيين بالسياحة الدينية هم كبار السن في العالم، وبزيارة مصر من هذه الفئة اكيد هو أكبر دخل ممكن يخش لمصر من هذه السياحة وده اكيد مصدر دخل كبير للدولة".