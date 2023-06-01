السياحة: انتهاء 98% من مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة

قال الدكتور عادل الجندى، منسق مشروع مسار العائلة المقدسة بوزارة السياحة والآثار، إنه تم الانتهاء من 98% من مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة.

وأضاف الدكتور عادل الجندى، منسق مشروع مسار العائلة المقدسة بوزارة السياحة والآثار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي”، المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”،: “هناك أجندة وبرامج سياحية لمشروع رحلة العائلة المقدسة”، لافتا: “ كل المواقع جاهزة لاستقبال الزائرين والحجيج المسيحيين في مسار العائلة المقدسة، والمحيط العمراني جاهز ولا يوجد أي تأخير”.

وأشار: “المحيط العمراني أيضا جاهز لكن يتبقى بعض الأشياء البسيطة فقط”، مضيفا: “هناك مشروعات كبرى ستدخل منطقة محيط مسار العائلة المقدسة ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة”.

وأكد الدكتور عادل الجندى، منسق مشروع مسار العائلة المقدسة بوزارة السياحة والآثار،: “هناك استعدادات تليق بمستوى الحجاج الذين سيزورون مسار العائلة المقدسة”، موضحا: “المسار يتكون من 3500 كيلو ذهاب وإياب و25 موقعا”.