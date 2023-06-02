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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لقطات جديدة .. 30 صورة من حفل زفاف الأمير الحسين والأميرة رجوة

صدى البلد

تصدرت الأميرة رجوة تريند السوشيال ميديا اليوم وذلك بعد ظهورها بإطلالة ملكية اليوم في عقد قرانها على الأمير حسين بن عبد الله .

وكانت تألقت رجوة بإطلالة أنيقة  ولكن هناك بعض التفاصيل الغير واضحة في إطلالاتها فقد انتبه الكثير إلى فستانها ومكياجها الهادئ الأنيق ولكن لم تكن هذه التفاصيل الأنيقة، ولكن ظهرت الأميرة رجوة بتاج جديد صنع خصيصا لها وعلى أطرافه كتبت عبارة "رجوة من الله" بالخط العربي.

شهد حفل عقد قران ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبدالله والأميرة رجوة آل سيف، حضور أفراد عائلات حاكمة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وكان من أبرز حضور الحفل أمير ويلز وليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون، وعقيلة الرئيس الأميركي جيل بايدن، وملك هولندا فيليم ألكساندر وعقيلته، وملك بلجيكا فيليب والأميرة إليزابيث، وولي العهد الدنماركي فريدريك كريستيان وزوجته.

كما حضر ولي عهد أبوظبي خالد بن محمد بن زايد ووالدة أمير قطر الشيخة موزا، والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الصباح، وملك ماليزيا وولي عهد النرويج الأمير هاكون وغيرهم واليكم الصور. 

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