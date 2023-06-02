عاصفة في الطريق| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القادمة.



وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن ذروة التقلبات الجوية مستمرة اليوم الجمعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بسبب المنخفض الجوي الموجود في الصحراء الغربية والكتل الهوائية الجنوبية.



وأشارت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستصل إلى 40 درجة مئوية، فضلا عن أجواء شديدة الحرارة نهارا معتدلة خلال فترات الليل.

درجات الحرارة



طقس الجمعة



وحذر الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من استمرار نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة الذي يؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية مع فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية إلى الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة الكبرى.

نشاط الرياح



وفي ذات السياق، كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المُذاع عبر فضائية “الحياة”،: “لا يزال هناك فرص لتكون العاصفة الترابية خلال الساعات المقبلة وغدا الجمعة، ولكنها لن تكون بنفس كثافة الثالثة عصر اليوم”.

وأضاف: “التقلبات الجوية الحالية بسبب وجود منخفض خماسيني، ونوهت عنه هيئة الأرصاد الجوية منذ يومين، وقالت إن يومي الخميس والجمعة ستكون الأجواء فيهما مختلفة، وستشهد ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة ونشاط للأتربة وسقوط أمطار".

وأشار: “من المعتاد تعرض البلاد لمنخفضات خماسينيه تتكون في ليبيا، وتتجه بعد ذلك للصحراء الغربية وتعمل علي جلب رياح جنوبية غربية”، موضحا: “يتبقى 20 يوما علي انتهاء فصل الربيع الذي يتسم بالعواصف الخماسينية والرياح المثيرة للرمال والأتربة والتقلبات الجوية الحادة والسريعة”.

وأوضح: “طول الربيع شايفين أجواء ربيعية وفاضل 20 يوم على انتهائه، واليوم البلاد تأثرت بمنخفض قادم من الصحراء الغربية مصاحب له ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة ونشاط للرياح وسقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا".



بعد العاصفة.. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس الأسبوعين المقبلين

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن عاصفة أمس التي تعرضت لها المحافظات المصرية كانت عاصفة قوية وشديدة، لافتة إلى أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت منذ أكثر من يومين بتأثير منخفض خماسيني يبدأ من الصحراء الغربية.

وأوضحت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الكتل الهوائية جاءت اليوم من المنطقة الغربية محملة بالأتربة والرمال، مشيرة الى أن الرياح التي ضربت البلاد أمس كان سرعتها عالية جدًا ووصلت لـ30 عقدة و50 كيلومترا\ساعة، وخرجت التحذيرات بأن هناك سقوط أمطار رعدية ونشاطا للرياح، معقبة: "ذروة عاصفة اليوم استمرت لـ10 دقائق وكانت عنيفة".



وأشارت إلى أنه قبيل ذلك كانت العاصفة بسيطة ووصلت سرعتها إلى 17 عقدة، لافتة إلى أنه لم تتعرض لها كافة المحافظات لكنها ضربت القاهرة والإسماعيلية والسويس وبعض المحافظات الأخرى، مؤكدة أنه من الطبيعي والمعروف عن شهر الربيع هو رياح الخماسين، وتكثر في مارس وإبريل، متابعة: "هذه الليلة وغدًا هناك تجدد لنشاط الرياح والعواصف الترابية تتجدد مرة أخرى. ومن الوارد خلال الأسبوعين المقبلين تعرض البلاد لنشاط رياح خماسيني وعاصفة مرة أخرى".