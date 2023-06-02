بعد إغلاق فتحة دوران ميدان الرماية .. تعرف على البديل

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحى بالمتحف المصرى الكبير أعلى (ميدان الرماية /طريق الفيوم) والذى يربط بين المنطقة الأثرية "الأهرامات" والمتحف المصرى الكبير.

تم إغلاق فتحة دوران الكائنة بميدان الرماية "بداية طريق الفيوم" كما تم استحداث فتحة دوران أخرى تبعد عن فتحة الدوران الحالية بمسافة ما يقرب من "150 متر" ليخدم حركة المركبات القادمة من طريق الفيوم وترغب فى العودة مرة أخرى لطريق الفيوم اتجاه مدينة ضابط الرماية ومدينة حدائق الأهرام.

وسيكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (شهرين فقط) تنتهى يوم الأحد الموافق 30/7/2023.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.