طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان.. بأسهل الخطوات

كبدة الدجاج بدبس الرمان من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل بأسهل الخطوات ومذاق لا يقاوم.
قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان.
مقادير كبد دجاج بدبس الرمان
كيلو كبد دجاج
بصلة صغيرة
2فص ثوم
نصف كوب دبس رمان
كوب حليب
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير كبد دجاج بدبس الرمان
نغسل كبد الدجاج ونصفيها ثم ننقعها في الحليب لمدة ساعة ثم نصفيها جيداً ثم في طاسة على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع البصلة والثوم ونقلب حتى يصفروا ثم نضع كبد الدجاج ودبس الرمان والملح والفلفل الأسود ونقلب حتى تمام النضج ثم تقدم بالهنا والشفا