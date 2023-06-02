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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان.. بأسهل الخطوات

طريقة عمل كبد دجاج
طريقة عمل كبد دجاج بدبس الرمان

كبدة الدجاج بدبس الرمان من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل بأسهل الخطوات ومذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان.

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مقادير كبد دجاج بدبس الرمان


كيلو كبد دجاج
بصلة صغيرة
2فص ثوم
نصف كوب دبس رمان
كوب حليب
ملح
فلفل أسود 


طريقة تحضير كبد دجاج بدبس الرمان 


نغسل كبد الدجاج ونصفيها ثم ننقعها في الحليب لمدة ساعة ثم نصفيها جيداً ثم في طاسة على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع البصلة والثوم ونقلب حتى يصفروا ثم نضع كبد الدجاج ودبس الرمان والملح والفلفل الأسود ونقلب حتى تمام النضج ثم تقدم بالهنا والشفا 

كبد دجاج بدبس الرمان طريقة عمل كبد دجاج بدبس الرمان مقادير كبد دجاج بدبس الرمان طريقة تحضير كبد دجاج بدبس الرمان الشيف دعاء السمنودي

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