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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل مسخن رول في البيت.. أحلى من المحلات

طريقة عمل مسخن رول
طريقة عمل مسخن رول في البيت

مسخن رول من الأكلات الشامية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها و شرائها من المطاعم و المحلات نظرا لمذاقها الشهي والمختلف عن الأكلات الأخرى.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل مسخن رول في البيت..

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مقادير مسخن رول:


دجاج مسلوق ومفصص
٤بصل أحمر شرائح
ربع كوب دبس رمان
زيت زيتون
لوز محمص
سماق بودر
ملح
فلفل أسود
عيش صاج 


طريقة تحضير مسخن رول:


في طاسة على النار نضع القليل من الزيت حتى يسخن ثم نضع البصل والقليل من زيت الزيتون ونقلب حتى يذبل البصل ثم نضيف السماق والقليل من زيت الزيتون ونقلب ثم نضع الدجاج والملح والفلفل الأسود ودبس الرمان والقليل من الماء الساخن ونقلب حتى تمام النضج ثم نفرد عيش الصاج ونقطعه إلى مثلثات ثم نحشي كل مثلث بخليط الدجاج ونلفه رول ونقفل الطرف بخليط من الدقيق والماء أو النشا والماء ثم في طاسة ساخنة جداً على النار نضع رولات المسخن حتى تأخذ لون من جميع الجوانب ثم يقدم المسخن وبالهنا والشفا

مسخن رول طريقة عمل مسخن مقادير مسخن رول طريقة تحضير مسخن رول الشيف دعاء السمنودي

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