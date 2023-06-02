طريقة عمل مسخن رول في البيت.. أحلى من المحلات

مسخن رول من الأكلات الشامية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها و شرائها من المطاعم و المحلات نظرا لمذاقها الشهي والمختلف عن الأكلات الأخرى.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل مسخن رول في البيت..



مقادير مسخن رول:



دجاج مسلوق ومفصص

٤بصل أحمر شرائح

ربع كوب دبس رمان

زيت زيتون

لوز محمص

سماق بودر

ملح

فلفل أسود

عيش صاج



طريقة تحضير مسخن رول:



في طاسة على النار نضع القليل من الزيت حتى يسخن ثم نضع البصل والقليل من زيت الزيتون ونقلب حتى يذبل البصل ثم نضيف السماق والقليل من زيت الزيتون ونقلب ثم نضع الدجاج والملح والفلفل الأسود ودبس الرمان والقليل من الماء الساخن ونقلب حتى تمام النضج ثم نفرد عيش الصاج ونقطعه إلى مثلثات ثم نحشي كل مثلث بخليط الدجاج ونلفه رول ونقفل الطرف بخليط من الدقيق والماء أو النشا والماء ثم في طاسة ساخنة جداً على النار نضع رولات المسخن حتى تأخذ لون من جميع الجوانب ثم يقدم المسخن وبالهنا والشفا