طريقة عمل فتة الحمص.. غير تقليدية وشهية

فتة الحمص من الأكلات الغير تقليدية و التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، وتتمتع بمذاق شهي ولذيذ، ويمكنك تطبيقها في المنزل.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك، طريقة عمل فتة الحمص.



مقادير فتة الحمص



لحمة مكعبات مسلوقة

حمص مسلوق

فلفل رومي

عصير ليمون

طحينة

زبادي

سماق بودر

كمون

ملح

فلفل أسود

عيش شامي مقلي

لوز محمص



طريقة تحضير فتة الحمص



في بولة ننقع الحمص في ماء مغلي ونضيف عليه نصف ملعقة بيكنج صودا وملعقة سكر ونصف ملعقة ملح ونتركه منقوع لمدة يوم كامل أو لمدة 4ساعات على الأقل ثم نقشره ونضعه في الكبة ونضيف عليه باقي المكونات ونخلط جيداً حتى تمام التجانس ثم في طاسة على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع اللحمة المسلوقة "مقطعة" ونشوحها جيداً ثم في طبق التقديم.