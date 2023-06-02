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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. أصالة تحيي حفلا غنائيا في السعودية

اصالة
اصالة

تستعد الفنانة أصالة، لإحياء حفل غنائي اليوم في المملكة العربية السعودية، وسافرت تحديدا إلى منطقة أبها برفقة زوجها فائق حسن استعدادا لإحيائها حفلها المنتظر هناك.

 

والحفل الذي تحييه أصالة يشاركها فيه المطرب ماجد المدني ومن المفترض أن يبدأ فى تمام التاسعة مساء.

ومن المفترض أن تقدم أصالة مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة كما ستقوم بعمل بروفة رئيسية مساء اليوم مع فرقتها الخاصة لوضع قائمة الأغاني التى تقدمها مساء اليوم.

 

عن غناء نسرين أمين في فيلم رهبة.. أصالة: الدنيا كلها بتحبك

أصالة تجهّز مفاجأة فنية لجمهورها في السعودية

نفاد تذاكر الحفل

نفدت جميع تذاكر حفل الفنانة أصالة نصري، المرتقب في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، يوم 2 يونيو الجاري ضمن سلسلة الحفلات الصيفية بالمملكة. 

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- بوستر حفل أصالة نصري، في أبها السعودية، معلنة عن بيع التذاكر بالكامل. 

يذكر أن أشادت المطربة أصالة، بالفنانة نسرين أمين، بعد تقديم أغنية “غلبان” ضمن أحداث فيلم “رهبة”.

وعلقت أصالة، من خلال حسابها الرسمي على “تويتر” قائلة: “كتير فرحت بهالفيديو .. الله يوفقك ديمًا .. إنتي موهوبة ومخلصة والدنيا كلها بتحبك”.

قام الفنان أحمد الفيشاوي، والمنتج أيمن يوسف، بافتتاح فيلم رهبة مصنع الكراسي، ليلة الأربعاء 31 مايو، في المملكة العربية السعودية. 

وأقيم عرض خاص لفيلم أحمد الفيشاوي، الجديد رهبة مصنع الكراسي، بأحد سينمات المملكة العربية السعودية، بحضور المنتج أيمن يوسف. 

 

 

 

أصالة الفنانة اصالة المملكة العربية السعودية العربية السعودية تويتر

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