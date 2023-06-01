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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عن غناء نسرين أمين في فيلم رهبة.. أصالة: الدنيا كلها بتحبك

نسرين امين
نسرين امين

أشادت المطربة أصالة، بالفنانة نسرين أمين، بعد تقديم أغنية “غلبان” ضمن أحداث فيلم “رهبة”.

 

وعلقت أصالة، من خلال حسابها الرسمي على “تويتر” قائلة: “كتير فرحت بهالفيديو .. الله يوفقك ديمًا .. إنتي موهوبة ومخلصة والدنيا كلها بتحبك”.

 

قام الفنان أحمد الفيشاوي، والمنتج أيمن يوسف، بافتتاح فيلم رهبة مصنع الكراسي، ليلة أمس الأربعاء 31 مايو، في المملكة العربية السعودية. 

وأقيم عرض خاص لفيلم أحمد الفيشاوي، الجديد رهبة مصنع الكراسي، بأحد سينمات المملكة العربية السعودية، بحضور المنتج أيمن يوسف. 

عن فيلم رهبة .. ثراء جبيل: السينما تجربة لها طابع خاص

أحمد الفيشاوي يفتتح فيلمه رهبة مصنع الكراسي في السعودية.. شاهد

افتتاح فيلم رهبة مصنع الكراسي في مصر 

وفي يوم 22 مايو الماضي، أقيم عرض خاص لفيلم رهبة مصنع الكراسي، للفنان أحمد الفيشاوي، في أحد سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

 

 

وشهد العرض الخاص لفيلم رهبة مصنع الكراسي، في مصر، حضور: (أحمد الفيشاوي، محمد القس، ثراء جبيل، نسرين أمين، أحمد رمزي، عبد الرحمن حسن، المنتج أيمن يوسف)، وأخرون.

 

إمبابة أجمل من باريس

وبدأت الشركة المنتجة للفيلم الترويج له من خلال أغنية قام بغنائها أحمد الفيشاوي مع المطرب الشعبي مسلم بعنوان إمبابة أجمل من باريس من كلمات وألحان مسلم نفسه.

وشهد تصوير الأغنية تنفيذ العديد من المشاهد الخطرة، حيث صور الفيشاوى ومسلم من فوق ارتفاع 50 مترا، وهما معلقان في الهواء بـ"واير"، وهو ما ستكشفه أحداث الكليب.

الأغنية تم طرحها على مواقع التواصل الإجتماعي كنوع من أنواع الترويج للفيلم استعداد لطرحه رسميا فى السينما يوم 24 من شهر مايو الحالي.

 

تفاصيل فيلم رهبة

الفيلم يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن وعلى رأسهم أحمد الفيشاوي،نسرين أمين، سما إبراهيم، ثراء جبيل بيومي فؤاد، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بسمة بغدادي وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق.

تعليق اصالة
تعليق اصالة
أصالة المطربة أصالة رهبة تويتر غلبان نسرين أمين

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