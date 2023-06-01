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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد الفيشاوي يفتتح فيلمه رهبة مصنع الكراسي في السعودية.. شاهد

أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي

قام الفنان أحمد الفيشاوي، والمنتج أيمن يوسف، بافتتاح فيلم رهبة مصنع الكراسي، ليلة أمس الأربعاء 31 مايو، في المملكة العربية السعودية. 

وأقيم عرض خاص لفيلم أحمد الفيشاوي، الجديد رهبة مصنع الكراسي، بأحد سينمات المملكة العربية السعودية، بحضور المنتج أيمن يوسف. 

 

افتتاح فيلم رهبة مصنع الكراسي في مصر 

وفي يوم 22 مايو الماضي، أقيم عرض خاص لفيلم رهبة مصنع الكراسي، للفنان أحمد الفيشاوي، في أحد سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

وشهد العرض الخاص لفيلم رهبة مصنع الكراسي، في مصر، حضور: (أحمد الفيشاوي، محمد القس، ثراء جبيل، نسرين أمين، أحمد رمزي، عبد الرحمن حسن، المنتج أيمن يوسف)، وأخرون.

 

إمبابة أجمل من باريس

وبدأت الشركة المنتجة للفيلم الترويج له من خلال أغنية قام بغنائها أحمد الفيشاوي مع المطرب الشعبي مسلم بعنوان إمبابة أجمل من باريس من كلمات وألحان مسلم نفسه.

وشهد تصوير الأغنية تنفيذ العديد من المشاهد الخطرة، حيث صور الفيشاوى ومسلم من فوق ارتفاع 50 مترا، وهما معلقان في الهواء بـ"واير"، وهو ما ستكشفه أحداث الكليب.

الأغنية تم طرحها على مواقع التواصل الإجتماعي كنوع من أنواع الترويج للفيلم استعداد لطرحه رسميا فى السينما يوم 24 من شهر مايو الحالي.

 

تفاصيل فيلم رهبة

الفيلم يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن وعلى رأسهم أحمد الفيشاوي،نسرين أمين، سما إبراهيم، ثراء جبيل بيومي فؤاد، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بسمة بغدادي وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق.

 

تصوير البوستر الدعائى للفيلم

وقام فريق عمل الفيلم بتصوير البوستر الدعائى له مع المصور أحمد الشهابي داخل الأستديو الخاص به فى منطقة القاهرة الجديدة.

 

أعمال أحمد الفيشاوي

كان الفنان أحمد الفيشاوي، كشف عن شخصيته في فيلم "ورد ريحان"، من خلال نشر صور من كواليس الفيلمويجسد الفيشاوي،  شخصية رجل يدعى زين، الذي يرتكب بعض الجرائم تجاه أي شخص يمارس عليه الكذب ، ويحاولمن خلال الفيلم أن يوصل رسالة للجمهور وهي أن الشخص الكاذب يلقى جزء سيئ في حياته ويعاقب من خلاله، ومنالمقرر عرض الفيلم قريبًا في جميع دور العرض.

وكتب الفنان أحمد الفيشاوي، مُعلقًا : "بسم الله الرحمن الرحيم، شخصية زين، محمود ريحان، من فيلم ورد ريحان".

 

فيلم ورد ريحان لـ أحمد الفيشاوي

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي، مليء بالغموض ويشارك في بطولة الفيلم كلًا من: أحمد الفيشاوي،  رانيايوسف، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، نبيل عيسي، وتأليف وإخراج محمد نبيل.

بدأ صناع فيلم "ورد ريحان" تصوير أولي مشاهده في أبوظبي، والعمل من تأليف محمد أشرف واخراج محمد نبيلوانتاج شركة ميكسد ريالتي ، ومن بطولة أحمد الفيشاوي ورانيا يوسف، ومن المقرر أن تستمر عمليات التصوير حتىنهاية فبراير الجاري.

عرض فيلم رهبة مصنع الكراسي في السعودية
عرض فيلم رهبة مصنع الكراسي في السعودية
عرض فيلم رهبة مصنع الكراسي في السعودية
عرض فيلم رهبة مصنع الكراسي في السعودية
عرض فيلم رهبة مصنع الكراسي في السعودية
عرض فيلم رهبة مصنع الكراسي في السعودية
عرض فيلم رهبة مصنع الكراسي في السعودية
عرض فيلم رهبة مصنع الكراسي في السعودية
عرض فيلم رهبة مصنع الكراسي في السعودية
عرض فيلم رهبة مصنع الكراسي في السعودية
احمد الفيشاوي الفنان أحمد الفيشاوى فيلم رهبة مصنع الكراسي رهبة مصنع الكراسي أعمال أحمد الفيشاوى

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