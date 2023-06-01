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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصالة تجهّز مفاجأة فنية لجمهورها في السعودية

أصالة
أصالة

سافرت المطربة أصالة إلى السعودية وتحديدا إلى منطقة أبها برفقة زوجها فائق حسن استعدادا لإحيائها حفلها المنتظر هناك مساء غد الجمعة.

والحفل الذي تحييه أصالة يشاركها فيه المطرب ماجد المدني ومن المفترض أن يبدأ فى تمام التاسعة مساء.

ومن المفترض أن تقدم أصالة مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة كما ستقوم بعمل بروفة رئيسية مساء اليوم مع فرقتها الخاصة لوضع قائمة الأغاني التى تقدمها مساء غد الجمعة.

 

نفاد تذاكر الحفل

نفدت جميع تذاكر حفل الفنانة أصالة نصري، المرتقب في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، يوم 2 يونيو الجاري ضمن سلسلة الحفلات الصيفية بالمملكة. 

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- بوستر حفل أصالة نصري، في أبها السعودية، معلنة عن بيع التذاكر بالكامل. 

المطربة أصالة السعودية أبها ماجد المدنى

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