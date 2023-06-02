المغازي عن حضور انتصار السيسي زفاف الأمير الحسين: تجمعنا علاقات قوية مع الأردن

علق عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على حضور السيدة انتصار السيسي حفل زفاف الأمير الحسين، ولي العهد الأردني، قائلا: حضور السيدة انتصار السيسي تعكس علاقات الأشقاء والأخوة بين مصر والأردن.

وأضاف "عبدالله المغازي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية "هند النعساني" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن هناك تحسن كبير في العلاقات العربية العربية، وذلك منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، متابعا: مصر تجمعها علاقات قوية مع الدول العربية.



واسترسل: مايحدث من زيارات عائلية ومتبادلة تبرز مدى الترابط والعلاقات الأخوية بين مصر والدول العربية.

وأشاد بالعلاقات المصرية مع الدول العربية، وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية، متابعا: علاقات مصر القوية مع العرب ستنعكس بالإيجاب على كافة القطاعات.