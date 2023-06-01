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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الأميرة رجوة آل سيف، وسط حدائق قصر زهران ذات المناظر الطبيعية الخلابة، واتسم تصميم الشرفة الأنيق بتفاصيله من أقواس وأعمدة حجرية منحوتة مع الطراز المعماري للقصر المتمثل بأنماط التصميم الإسلامية والأرابيسك لتشكل حالة من الانسجام مع طبيعة الحفل.

وكانت أبرز الشخصيات التي حضرت حفل الزفاف،السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وجيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والأمير وليام ولي عهد بريطانيا وزوجته كيت ميدلتون. 

وقدمت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للأمير الحسين ولي العهد الأردني، بعد عقد قرانه على رجوة آل سيف.

 ولي العهد الأمير الحسين مرتديا بذلة مستوحاة من تصميم البذلة التي ارتداها الملك عبد الله الثاني في حفل زفافه.
 

وقف الملك عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا، في قصر زهران العامر لاسقبال الزعماء العرب والضيوف من جميع أنحاء العالم قبل عقد قران نجله في قصر زهران بالأردن.

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