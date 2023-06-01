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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زغاريد وأجواء احتفالية.. إتمام عقد قران الأمير الحسين ولي عهد الأردن

الأمير الحسين وزوجته
الأمير الحسين وزوجته

وسط أجواء احتفالية وزغاريد، عُقد قران الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد الأردني على رجوة آل سيف في حفل زفاف مهيب بالأردن .

لحظة وصول عروس ولي عهد الأردن إلى قصر زهران لإتمام الزفاف

بفستان أبيض طويل.. وصول رجوة آل سيف عروس ولي عهد الأردن

 

وبدأت منذ قليل مراسم عقد قران الأمير الحسين ولي العهد الأردني، بحضور العائلة المالكة وضيوف الأردن من مختلف أنحاء العالم.

واستقبل الملك عبد الله الثاني ملك الأردن وقرينته، ضيوف الأردن من مختلف أنحاء الأردن الذين حرصوا على حضور فعاليات حفل زفاف الأمير الحسين .

 

وأعلنت المملكة يوم الخميس عطلة رسمية حتى تتمكن حشود من الشعب الأردني من التجمع بعد حفل الزفاف للتلويح لموكب الزوجين المكون من سيارات حمراء من طراز لاند روفر، وهو موكب مستوحى من الموكب التقليدي لراكبي الخيول الذين يرتدون معاطف حمراء في عهد مؤسس الدولة الملك عبد الله الأول.

وتتواصل الاحتفالات الرسمية والشعبية بالزفاف الملكي اليوم في مختلف مدن المملكة من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها في أجواء بهية مليئة بالفرح والتراث الأردني الاصيل والقيم الأردنية النبيلة.

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