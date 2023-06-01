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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بفستان أبيض طويل.. وصول رجوة آل سيف عروس ولي عهد الأردن

صدى البلد

وصلت منذ قليل، رجوة خالد آل سيف، تمهيدا لعقد قرانها على الأمير الحسين ولي العهد الأردني.

 

بـ الزي العسكري .. ولي عهد الأردن يصل مقر عقد قرانه | شاهد

زفاف الأمير الحسين بن عبد الله.. ملك الأردن يستقبل قرينة الرئيس الأمريكي

وبدأت منذ قليل مراسم عقد قران الأمير الحسين ولي العهد الأردني، بحضور العائلة المالكة وضيوف الأردن من مختلف أنحاء العالم.

 

 واستقبل  الملك عبد الله الثاني ملك الأردن وقرينته، ضيزوف الأردن من مختلف أنحاء الأردن الذين حرصوا على حضور فعاليات حفل زفاف الأمير الحسين .

 

ويقوم عدد من المواطنين الأردنيين بتوزيع صور الأمير حسين بن عبد الله، في الشوارع والميادين وسط أجواء تملؤوها الفرحة كنوع من أنواع التعبير عن سعادتهم والاحتفال بأميرهم وولي عهد مملكتهم.

 

وأعلنت المملكة يوم الخميس عطلة رسمية حتى تتمكن حشود من الشعب الأردني من التجمع بعد حفل الزفاف للتلويح لموكب الزوجين المكون من سيارات حمراء من طراز لاند روفر، وهو موكب مستوحى من الموكب التقليدي لراكبي الخيول الذين يرتدون معاطف حمراء في عهد مؤسس الدولة الملك عبد الله الأول.

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