بفستان أبيض طويل.. وصول رجوة آل سيف عروس ولي عهد الأردن

وصلت منذ قليل، رجوة خالد آل سيف، تمهيدا لعقد قرانها على الأمير الحسين ولي العهد الأردني.

وبدأت منذ قليل مراسم عقد قران الأمير الحسين ولي العهد الأردني، بحضور العائلة المالكة وضيوف الأردن من مختلف أنحاء العالم.

واستقبل الملك عبد الله الثاني ملك الأردن وقرينته، ضيزوف الأردن من مختلف أنحاء الأردن الذين حرصوا على حضور فعاليات حفل زفاف الأمير الحسين .

ويقوم عدد من المواطنين الأردنيين بتوزيع صور الأمير حسين بن عبد الله، في الشوارع والميادين وسط أجواء تملؤوها الفرحة كنوع من أنواع التعبير عن سعادتهم والاحتفال بأميرهم وولي عهد مملكتهم.

وأعلنت المملكة يوم الخميس عطلة رسمية حتى تتمكن حشود من الشعب الأردني من التجمع بعد حفل الزفاف للتلويح لموكب الزوجين المكون من سيارات حمراء من طراز لاند روفر، وهو موكب مستوحى من الموكب التقليدي لراكبي الخيول الذين يرتدون معاطف حمراء في عهد مؤسس الدولة الملك عبد الله الأول.