زفاف الأمير الحسين بن عبد الله.. ملك الأردن يستقبل قرينة الرئيس الأمريكي

استقبل الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن وقرينته، قرينة الرئيس الأمريكي جو بايدن لحضور فعاليات زفاف ولي العهد الأمير الحسين.

ووزع عدد من المواطنين الأردنيين صور الأمير الحسين بن عبد الله، في الشوارع والميادين وسط أجواء تملؤها الفرحة كنوع من أنواع التعبير عن سعادتهم والاحتفال بأميرهم وولي عهد مملكتهم.

وتتواصل الاحتفالات الرسمية والشعبية بالزفاف الملكي اليوم في مختلف مدن المملكة من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها في أجواء بهية مليئة بالفرح والتراث الأردني الاصيل والقيم الأردنية النبيلة.

كما امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل التهاني والمباركة لسمو ولي العهد والآنسة رجوة، والتمنيات لهما بحياة مديدة مليئة بالسعادة والفرح.

وخصصت مؤسسة الأمير حسين ولي العهد قبل أيام موقعا إلكترونيا لإرسال التهاني احتفاء بهذه المناسبة السعيدة، وذلك لإتاحة الفرصة للشعب الأردني التعبير عن فرحهم ومشاركة العائلة المالكة شعورهم عبر هذه المنصة.