عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. الملك عبد الله يستقبل ضيوف حفل زفاف ولي العهد

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

يستقبل  الملك عبدالله الثاني وجلالة والملكة  رانيا العبدالله، ضيوف حفل عقد قران  الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على رجوة خالد آل سيف في قصر زهران.

وسيحضر الحفل نحو 140 ضيفا من  الأمراء أقارب الحسين، وضيوف الأردن.

وكانت قد بدأت المراسم الرسمية لعقد قران  الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على رجوة خالد السيف في قصر زهران، حيث سيوقعا عقد قرانهما.

ووصل  الملك عبدالله الثاني، و الملكة رانيا العبدالله، إلى قصر زهران بمرافقة معزوفات موسيقات القوات المسلحة لتحية واستقبال ضيوف الحفل.

ويشرف على مراسم الحفل إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة الذي عُين في منصبه في ديسمبر 2021. 

ويحضر عقد القران حوالي 140 ضيفاً، بما في ذلك أفراد من العائلة الهاشمية، وأفراد عائلات مالكة من الدول الصديقة والشقيقة والمدعوون من زعماء ورؤساء الدول، وأفراد عائلة الآنسة رجوة.

عاجل | إكسترا تعرض بث مباشر لـ حفل زفاف ولي العهد الأردني

يبدأ من الثالثة حتى السابعة.. موعد مراسم حفل زفاف ولي عهد الأردن

الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الملكة رانيا العبدالله الملك عبدالله الثاني حفل زفاف ولي العهد ضيوف حفل الزفاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

سقوط لوحات إعلانية ضخمة وشلّ حركة كوبري أكتوبر| فيديو لـ عاصفة تضرب القاهرة

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

سقوط لوحة إعلانات.. توقف حركة المرور على كوبري 6 أكتوبر في القاهرة

محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

بالأسماء.. فيتوريا يختار 8 لاعبين من الأهلي في معسكر منتخب مصر

موضوعات متعلقة

شاهد.. بث مباشر لـ مراسم عقد قران ولي عهد الأردن

عبر تويتر.. فيديو يثير الجدل للعثور على جثة جرفتها سيول الأردن

ترشيحاتنا

لأعضاء النقابة وأسرهم | إعلان مهم من الصحفيين بشأن مشروع العلاج

لحظة وصول عروس ولي عهد الأردن إلى قصر زهران لإتمام الزفاف

محمد عثمان مستشارًا قانونيًا لنقابة الصحفيين

نقاط ضعف خطيرة.. ذعر في أمريكا بسبب تهديد البحرية الروسية

بعد سقوطها المروّع | لحظة تقطيع اللوحة الإعلانية أعلى كوبري أكتوبر ..صور

200 ألف جنيه.. الإمام الأكبر يضاعف جائزة الأوائل في مسابقة حفظ القرآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطأ كارثي.. تناول هذا الطعام أثناء العواصف الترابية يصيبك بأخطر الأمراض|بلاش منه

القوات الجوية تفتتح أعمال التطوير لمركز النسور لذوى الهمم وتوقع بروتوكول مع التضامن

تلميذ يعتدي بوحشية على مدرس ستيني بإسكتلندا

مايخرجوش .. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بأضرار العاصفة الترابية

فيديو

تحذير عاجل من الصحة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه للمستشفى

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

نزار الفارس يكشف مفاجآت مثيرة في أزمته مع حورية فرغلي.. فيديوجراف

محدش ينزل من بيته.. العاصفة على الأبواب ودرجة الحرارة 40

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ