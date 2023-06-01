الأردن.. الملك عبد الله يستقبل ضيوف حفل زفاف ولي العهد

يستقبل الملك عبدالله الثاني وجلالة والملكة رانيا العبدالله، ضيوف حفل عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على رجوة خالد آل سيف في قصر زهران.

وسيحضر الحفل نحو 140 ضيفا من الأمراء أقارب الحسين، وضيوف الأردن.

وكانت قد بدأت المراسم الرسمية لعقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على رجوة خالد السيف في قصر زهران، حيث سيوقعا عقد قرانهما.

ووصل الملك عبدالله الثاني، و الملكة رانيا العبدالله، إلى قصر زهران بمرافقة معزوفات موسيقات القوات المسلحة لتحية واستقبال ضيوف الحفل.

ويشرف على مراسم الحفل إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة الذي عُين في منصبه في ديسمبر 2021.

ويحضر عقد القران حوالي 140 ضيفاً، بما في ذلك أفراد من العائلة الهاشمية، وأفراد عائلات مالكة من الدول الصديقة والشقيقة والمدعوون من زعماء ورؤساء الدول، وأفراد عائلة الآنسة رجوة.