يبدأ من الثالثة حتى السابعة.. موعد مراسم حفل زفاف ولي عهد الأردن

يبدأ حفل زفاف ولي عهد الأردن في الساعة الثالثة وينتهي الساعة السابعة، ومن المقرر أن يبدأ الحفل بوصول الملك عبد الله الثاني، والملكة رانيا العبد الله.

وذلك باستقبال وتحية ضيوف الحفل، بمرافقة معزوفات موسيقية القوات المسلحة، قبل أن يصل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وبمناسبة زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الاردن، اليوم الخميس، أضيف ختم جديد بوسم “نفرح” على جوازات القادمين إلى المملكة.

ويُعد هذا الختم إضافيا للأختام الأخرى المستخدمة وليس بديلا عن الأختام الأساسية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية.

وصل قادة ومسئولون من عدة دول إلى العاصمة الأردنية عمان، ليلة أمس الأربعاء، لحضور زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والآنسة رجوة خالد السيف.



حيث وصل الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، والسلطان حاج حسن البلقية، سلطان بروناي دار السلام، والملك ويليام ألكسندر ملك مملكة هولندا، والأمير ويليام أمير ويلز.