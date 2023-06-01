الأردن تخصص ختما باسم «نفرح» للوافدين احتفالا بزفاف ولي العهد

بمناسبة زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الاردن، اليوم الخميس، أضيف ختم جديد بوسم “نفرح” على جوازات القادمين إلى المملكة.

ويُعد هذا الختم إضافيا للاختام الأخرى المستخدمة وليس بديلا عن الأختام الأساسية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية.

وصل قادة ومسئولون من عدة دول إلى العاصمة الأردنية عمان، ليلة أمس الأربعاء، لحضور زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والآنسة رجوة خالد السيف.



حيث وصل الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، والسلطان حاج حسن البلقية، سلطان بروناي دار السلام، و الملك ويليام ألكسندر ملك مملكة هولندا، والأمير ويليام أمير ويلز.

كما وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، والسيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان، ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، والرئيس الرواندي بول كاغامي، والسيدة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن.



ووصل مسؤولون من دولة الكويت، ومملكة البحرين، وباكستان.