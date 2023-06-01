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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عاجل | إكسترا تعرض بث مباشر لـ حفل زفاف ولي العهد الأردني

الأمير الحسين
الأمير الحسين

بثت قناة إكسترا لايف، بث مباشر لـ احتفالية زفاف ولي عهد الأردن على رجوة آل سيف، وظهر في البث الاحتفالات الكبيرة والحضور الكثيف.

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أحمد موسى يكشف كواليس زفاف الأمير الحسين بالأردن .. فيديو

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استمرار الاحتفالات في الأردن قبل زفاف ولي العهد الأمير الحسين.. شاهد

وتتوجه الأنظار اليوم، الخميس الأول من يونيو 2023، إلى العاصمة الأردنية عُمان التي ستشهد مراسم زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله على الآنسة رجوة آل سيف.

وأعلنت الحكومة الأردنية عن عطلة رسمية في عموم البلاد اليوم، الخميس، وستكون هناك إغلاقات من الساعة الثالثة ظهرًا حتى الساعة السابعة مساءً لمسار موكب ولي العهد الذي سيبدأ من قصر زهران في وسط العاصمة عمّان، حيث يعقد حفل عقد القران، ومن ثم الاتجاه إلى قصر الحسينية لبدء حفل استقبال للضيوف من الدول الصديقة والشقيقة منهم زعماء وأولياء عهد وشخصيات بارزة، حيث بدأ توافد الضيوف منذ أمس، الأربعاء، لحضور مراسم الاحتفال.

الموكب الملكي الذي سينطلق من قصر زهران برفقة الموكب الأحمر، سيمر من عدة مناطق في العاصمة عمّان، حيث سيتاح للجمهور الترحيب ورؤية الموكب، إلى جانب شاشات عرض خصصت في عدة مناطق ليتاح للجمهور رؤية مراسم الزفاف.

وسيتم إرسال ترددات للبث المشترك للموكب وعقد القران والزفاف، إلى جانب تخصيص المنطقة المقابلة لقصر زهران للتغطية الإعلامية (المركز الإعلامي).

 

 

ولي عهد الأردن رجوة آل سيف العاصمة الأردنية ع مان ع مان الحكومة الاردنية

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