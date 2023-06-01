نفرح بالحسين.. الاستعدادات الأخيرة لزفاف ولي عهد الأردن على رجوة آل سيف

عرضت قناة “العربية” تقرير فيديو بعنوان "الاستعدادات الأخيرة لزفاف ولي عهد الأردن على رجوة آل سيف.

وجاء فى القرير أنه بشعار "نفرح بالحسين"، واحتفالات عمت الأردن بفعاليات متنوعة منذ أيام، ينتظر الأردنيون بحماس مراسم الزفاف الملكي اليوم، الخميس.

زتتوجه الأنظار اليوم، الخميس الأول من يونيو 2023، إلى العاصمة الأردنية عُمان التي ستشهد مراسم زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله على الآنسة رجوة آل سيف.

وأعلنت الحكومة الأردنية عن عطلة رسمية في عموم البلاد اليوم، الخميس، وستكون هناك إغلاقات من الساعة الثالثة ظهرًا حتى الساعة السابعة مساءً لمسار موكب ولي العهد الذي سيبدأ من قصر زهران في وسط العاصمة عمّان، حيث يعقد حفل عقد القران، ومن ثم الاتجاه إلى قصر الحسينية لبدء حفل استقبال للضيوف من الدول الصديقة والشقيقة منهم زعماء وأولياء عهد وشخصيات بارزة، حيث بدأ توافد الضيوف منذ أمس، الأربعاء، لحضور مراسم الاحتفال.

الموكب الملكي الذي سينطلق من قصر زهران برفقة الموكب الأحمر، سيمر من عدة مناطق في العاصمة عمّان، حيث سيتاح للجمهور الترحيب ورؤية الموكب، إلى جانب شاشات عرض خصصت في عدة مناطق ليتاح للجمهور رؤية مراسم الزفاف.

وسيتم إرسال ترددات للبث المشترك للموكب وعقد القران والزفاف، إلى جانب تخصيص المنطقة المقابلة لقصر زهران للتغطية الإعلامية (المركز الإعلامي).