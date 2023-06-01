استمرار الاحتفالات في الأردن قبل زفاف ولي العهد الأمير الحسين|شاهد

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، الاحتفالات تستمر في الأردن قبل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

ووفقا للتقرير، حضر نحو 4000 شخص الحفل، أغلبهم من أفراد العائلة المالكة وكبار المسؤولين بالديوان وكبار شخصيات المجتمع الأردني والمشايخ ورؤساء العشائر والقادة النقابيين والصحفيين والسياسيين وكبار موظفي الخدمة المدنية.

حفلات منفصلة نظمها ملك وملكة الأردن قبل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ذي الـ 28 ربيعا والذي من المقرر أن يعقد قرانه على رجوى السيف، هذا الخميس في حفل زفاف في الأردن.