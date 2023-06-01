أحمد موسى يكشف كواليس زفاف الأمير الحسين بالأردن .. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل حفل زفاف الأمير الحسين نجل ملك الأردن، الملك عبد الله الثاني، الخميس.

ولفت أحمد موسى خلال برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن يوم الخميس سيكون إجازة رسمية في الدولة؛ بسبب حفل الزفاف الذي سيشهد حضورا دوليا كبيرا من كل أنحاء العالم.

ووجه أحمد موسى التهنئة للعائلة الملكية بمناسبة زفاف الأمير الحسين، حيث استعرض في أثناء الحلقة مشاهدا من الاحتفالات بالعاصمة الأردنية «عمان».

وعلق أحمد موسى قائلا: حفل الزفاف سيكون في القصر الملكي، وسيتاح للجماهير متابعة الاحتفال الملكي من خلال شاشات عرض مخصصة في المناطق والشوارع؛ لرؤية حفل الزفاف والموكب الملكي.

وتابع: الملك عبد الله أهدى نجله السيف الهاشمي، رمز العدل والدفاع عن الوطن.

واختتم أحمد موسى: «هناك تقليد في الأردن وهو حمام العريس، واللي بينظمه أحد أقارب العريس احتفالا به، وابن عم الأمير الحسين هو من قام بتجهيز الحمام في قصر الحسينية؛ ويحضره الأصدقاء وبعض الأقارب، ثم يعقبه وليمة على هامش هذه المناسبة.