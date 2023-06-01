استقبلها ملك الأردن.. انتصار السيسي تصل لحضور حفل زفاف الأمير الحسين

وصلت منذ قليل السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور فعاليات حفل زفاف الأمير الحسين ولي العهد الأردني.

وكان في استقبال السيدة انتصار السيسي ملك الأردن الملك عبد الله الثاني وقرينته.

ويقوم عدد من المواطنين الأردنيين بتوزيع صور الأمير حسين بن عبد الله، في الشوارع والميادين وسط أجواء تملؤها الفرحة كنوع من أنواع التعبير عن سعادتهم والاحتفال بأميرهم وولي عهد مملكتهم.

وتتواصل الاحتفالات الرسمية والشعبية بالزفاف الملكي اليوم في مختلف مدن المملكة من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها في أجواء بهية مليئة بالفرح والتراث الأردني الأصيل القيم الأردنية النبيلة.

كما تتهافت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل التهاني والمباركة لسمو ولي العهد والآنسة رجوة، والتمنيات لهما بحياة مديدة مليئة بالسعادة والفرح.