وصول ولي العهد البريطاني وزوجته إلى عمان لحضور زفاف نجل ملك الأردن

أفادت وكالة أسوشيتد برس، بوصول ولي العهد البريطاني الأمير وليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون إلى العاصمة الأردنية عمان لحضور حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله الثاني على الآنسة رجوة خالد آل سيف، المقام، اليوم الخميس، بقصر زهران.

وبحسب ما نشرته أسوشيتد برس، فإن حضور الأمير وليام وكيت ميدلتون ظل طي الكتمان ولم تؤكده وسائل الإعلام الأردنية إلا قبل ساعات من بدء الاحتفالات في القصر الملكي.

ويأتي ذلك في ظل توافد أمراء وملوك للمملكة الأردنية الهاشمية لحضور المناسبة.

وكان من بين الشخصيات الرسمية والدولية التي أكدت حضورها لحفل الزفاف السيدة جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن، وملك هولندا فيليم ألكساندر، والملكة ماكسيما وصاحبة الملكة كاترينا أماليا، وريثة العرش الهولندي.

وأعلنت المملكة يوم الخميس عطلة رسمية حتى تتمكن حشود من الشعب الأردني من التجمع بعد حفل الزفاف للتلويح لموكب الزوجين المكون من سيارات حمراء من طراز لاند روفر، وهو موكب مستوحى من الموكب التقليدي لراكبي الخيول الذين يرتدون معاطف حمراء في عهد مؤسس الدولة الملك عبد الله الأول.