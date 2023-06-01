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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حفل زفاف الأمير الحسين.. فستان الملكة رانيا من ماركة أزياء عالمية

المر
المر

تألقت الملكة رانيا من حفل زفاف نجلها ولي العهد الأردني الأمير حسين، بإطلالة أنيقة، مرتدية فستاناً أسود من ماركة الأزياء العالمية ديور.

يتميز الفستان بتطريز الأزهار الذهبية وهو من مجموعة الأزياء الراقية لخريف وشتاء 2022، واستكملت الملكة رانيا إطلالتها بحقيبة كلتش منسقة وإكسسوارات ذهبية.

الملكة رانيا بفستان من ماركة ديور

واستقبلت الملكة رانيا ضيوف الزفاف عند دخولهم الحفل مع زوجها الملك عبد الله الثاني.

إطلالة الملكة رانيا في حفل الحناء

وقبيل زفاف الأمير حسين، تألقت الملكة رانيا الأسبوع الماضي ، حفلة الحناء، كانت ترتدي قفطانًا باللون الأزرق الفاتح من تصميم المصمم اللبناني سعيد قبيسي، يتميز برقبة عالية وخصر مربوط وأكمام واسعة وخرز ثقيل.

الملكة رانيا إطلالة الملكة رانيا الأمير حسين الملك عبد الله الثاني ولي العهد الأردني

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