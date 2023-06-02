أميرة فتحي تستعد لطرح ثقة زيادة.. تفاصيل

تستعد الفنانة أميرة فتحي، لطرح أغنية جديدة بعنوان "ثقة زيادة" من كلمات الشاعر محمود كامل، وألحان حسن سراج، وتوزيع ماكي، وستقوم بطرحها على طريقة الفيديو كليب.

كما طرحت أميرة فتحي، مؤخراً أغنيتها الجديدة "أنا مبتعوضش" التي قامت بغنائها في حفل الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

يذكر أن صرحت الفنانة أميرة فتحي بأنها تعرضت للتحرش اللفظي من قبل بعض السيدات على أحد صورها مع المدرب الرياضي من الجيم التي شاركتها معه متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهو ما جعلها تشعر بالصدمة الشديدة.

إطلالات آثارت الجدل للفنانة أميرة فتحي

وتظهر أميرة فتحي بإطلالات مختلفة وشبابية بإستمرار، حيث أنها تظهر بالملابس الرياضية الجذابة في الجيم، وفي المهرجنات والمناسبات فقد تخطف الانظار بفساتينها ذات الالوان الناعمة والتصميمات المميزة.

وحلت الفنانة أميرة فتحي ضيفة على موقع صدى البلد، وذلك بعد عودتها للساحة الفنية بعد سنوات من الغياب، وتحدثت عن تفاصيل أحد أعمالها السينمائية " فيلم أولها حلو، والصعوبات التى واجهتها في العمل.



كما تطرقت أميرة فتحي للحديث عن أغرب المواقف التى تعرضت لها، وتفاصيل أعمالها الغنائية، واستعادت معناذكرياتها في كليب "افرض" الذى ظهرت فيه كموديل مع المطرب حكيم.



فيلم أولها حلو من بطولة أميرة فتحي ، حمزة العيلى، دراين حداد، سهام جلال، رانيا شاهين، ومجموعة أخرى منالفنانين وتأليف وإخراج حازم متولى، وتجسد فيه أميرة دور مترجمة إيطالية، ويتعرض الفيلم لطبيعة العلاقة بين الرجلوالمرأة، وانعكاس استهتار الشباب على الفتيات فيما يخص العلاقات العاطفية.