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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غرق شقيقين داخل حمام السباحة بقرية سياحية في الغردقة

الطفلين
الطفلين

لقى طفلان شقيقان حتفهما غرقًا داخل حمام سباحة في منطقة مكادي بالغردقة، هما رضوى عبد الله السيد البصال، البالغة من العمر 8 سنوات، وشقيقها محمد، البالغ من العمر 6 سنوات، ويعمل والدهما مديرا للموارد البشرية.

وفقًا للتحقيقات الأولية، تبين أن الحادث وقع أثناء قضاء الطفلين إجازتهما في القرية السياحية تم اكتشاف جثتيهما في حمام السباحة، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، حيث تم تشخيص سبب الوفاة على أنه اسفكسيا الغرق.

 

أثارت هذه الحادثة الفاجعة حزنًا عميقًا في قلوب الأسرة المكلومة والمجتمع المحلى بمدينة الغرقة ، وعبر والد الطفلتين عن حزنه وألمه العميق بقوله "في الجنة يا حبايبي"، في إشارة إلى رحيلهما المبكر.

قررت النيابة العامة بالتحقيق في الحادث وسماع أقوال الشهود ووالد الطفلين، ومن المقرر تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من مكان الحادث للحصول على مزيد من المعلومات والأدلة.

 

غرق طفلين شقيقين الغردقة مكادي مستشفى الغردقة العام البحر الأحمر

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