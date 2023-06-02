قبل انطلاقها بساعات.. ننشر جدول امتحانات الثانوية الأزهرية للعلمي والأدبي

تنطلق في صباح غدٍ السبت، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبى والعلمى، حيث يصل عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة.

وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

حيث تبدأ اختبارات الشهادة الثانوية للقسم العلمي يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، وتنتهي يوم الأربعاء 12 يوليو 2023.

وبالنسبة للقسم الأدبي، تبدأ الأحد الموافق 4 يونيو 2023 وتنتهي الأحد الموافق 9 يوليو، مع حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال المدة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى الأحد الموافق 2 يوليو 2023.

وصرح الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أن إدارة الامتحانات انتهت من جميع أعمالها الخاصة بالشهادة الثانوية الأزهرية، حيث تم إرسال جميع الأسئلة لمراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية، كما تم إرسال جميع جوابات الانتدابات الخاصة بالملاحظة في الشهادة الثانوية لجميع المناطق، وتم توزيعها على المعلمين بالفعل وعلم كل معلم لجنته، كما أن رؤساء اللجان بدأوا عملهم بالفعل في لجانهم وجهزوا اللجان على أفضل حال.

وتتضمن جدول الامتحانات الآتى:

القسم العلمى

السبت 3 يونيو : الفقه – الحديث

الاثنين 5 يونيو : القرآن الكريم

الأربعاء 7 يونيو : الجبر والهندسة الفراغية

السبت 10 يونيو: اللغة الأجنبية

الأثنين 12 يونيو : الاستاتيكا

الأربعاء 14 يونيو : الأدب والنصوص

السبت 17 يونيو : الأحياء

الأثنين 19 يونيو: التفاضل والتكامل

الأربعاء 21 يونيو : النحو

السبت 24 يونيو : الكيمياء

الأثنين 26 يونيو : الديناميكا

أجازة عيد الأضحى المبارك

الأثنين 3 يوليو : الفيزياء

الأربعاء 5 يوليو : البلاغة

السبت 8 يوليو : التوحيد

الأثنين 10 يوليو : الصرف

الأربعاء 12 يوليو : التفسير

القسم الأدبى

الأحد 4 يونيو : الفقه – الحديث

الثلاثاء 6 يونيو : القرآن الكريم

الخميس 8 يونيو : البلاغة

الأحد 11 يونيو : الجغرافيا ( للمبصرين فقط)

الثلاثاء 13 يونيو : النحو

الخميس 15 يونيو: التفسير

الأحد 18 يونيو : التاريخ

الثلاثاء 20 يونيو : الفلسفة والمنطق

الخميس 22 يونيو : الأدب والنصوص والمطالعة

الأحد 25 يونيو : اللغة الأجنبية الأولى

أجازة عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء 4 يوليو : الصرف – الإنشاء

الخميس 6 يوليو : التوحيد

الأحد 9 يوليو : اللغة الأجنبية الثانية