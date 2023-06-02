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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

10 ملايين جنيه خسائر|النيابة تحقق في حريق هائل اندلع بمصنع للكتان بالغربية

حريق كتان الغربية
حريق كتان الغربية

أصدر المستشار أحمد ياسر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز زفتي بفتح باب التحقيق في واقعة اندلاع حريق فجرا بمصنع للكتان بقرية شبرا ملس للوقوف علي أسباب الحادث وتقدير قيمة التلفيات.

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وكانت قوات الحماية المدنية بالغربية نجحت في إخماد حريق اندلعت نيرانه  في 4 مصانع كتان بقرية شبراملس بمدينة زفتي في محافظة الغربية دون وقوع خسائر بشرية حيث ألتهم النيران كميات كبيرة قدرت بنحو حوالي 10 ملايين جنيه. 


وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطار من شرطة النجدة بورد بلاغا يفيد بوقوع بنشوب حريق هائل في 4 مصانع كتان . 

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وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وقوات من الشرطة السرية والنظامية وقوات من الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وتم الدفع  بـ 5 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف تحسبا بسقوط مصابين أو وفيات في الحريق. 


وتحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي وإخماد النيران .

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.

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الأجهزة الامنية الحماية المدنية البحث الجنائي السيطرة على الحريق المباحث الجنائية النيابة العامة تحقق المحامى العام الأول

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