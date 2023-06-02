قرار عاجل حول موسم الحج بالعراق.. تفاصيل

أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، يوم الجمعة، عن انتشار واسع للقوات الامنية على الطريق البري للحجاج العراقيين المؤدي إلى الديار المقدسة في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير مع كل من رئيس هيئة الحج سامي المسعودي، ومحافظ الأنبار علي فرحان خلال انطلاق الطلائع الأولى لعملية تفويج الحجاج العراقيين إلى مكة عن طريق البر.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، قال الوزير خلال المؤتمر، إن الاجراءات الأمنية المتخذة في تأمين الطريق متكاملة، وهناك انتشار واسع للقطعات الأمينة، وقد تم تعزيزها بقطعات إضافية لحماية الطريق الممتد من النخيب باتجاه عرعر، ومن الكربلاء باتجاه النخيب، مؤكدا أن الطرق سالكة على مدار 24 ساعة باليوم لتنقل قوافل الحجاج.

وأضاف أن الإجراءات المتخذة في داخل المنفذ الحدودي من ناحية تعزيز كوادر عناصر ضباط الجوازات والإقامة، وهم متواجدون لساعات اضافية، وكذلك تمت مضاعفة أعداد الحجاج خلال عملية خروجهم باتجاه منفذ عرعر السعودي.