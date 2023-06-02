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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذيرات من ظاهرة خطيرة تهدد العراق

صدى البلد

حذر مصرف "الرافدين" الحكومي بالعراق، يوم الجمعة، زبائنه من تحويل اموال  لجهات مجهولة الهوية تدعي فتح حسابات لهم في بنوك من أجل الحصول على مساعدات إنسانية من احدى دول الجوار وذلك عبر بطاقات الدفع الالكتروني لغرض استلام الأموال وإيداعها في حساباتهم الشخصية التي سيتم فتحها.

 

وبحسب وسائل إعلام ، جاء ذلك في بيان صدر عن المكتب الاعلامي للمصرف، داعيا في ذات الوقت الى عدم الانصياع لتلك الجهات التي تقوم بالنصب والاحتيال لسرقة الحسابات الشخصية.

ووصف بيان المصرف ذلك الأمر، بأنه ظاهرة خطيرة تعرض البلد لخسائر مالية عند القيام بتحويل الأموال من دون الحصول على أي مبلغ . 

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