3 أسباب وراء صعود الذهب عالميا ومحليا.. تفاصيل

تشهد أسعار الذهب استقرار بالقرب من أعلى مستوى سجله في أسبوع حيث يستعد الذهب لتسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ شهرين وأول ارتفاع على المستوى الأسبوعي بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الهبوط يأتي هذا مع تغير توقعات الفائدة الأمريكية والتي تشير حالياً إلى ثبات الفائدة خلال الاجتماع القادم للبنك.

وتتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1978 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى في أسبوع عند 1983.38 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس بنسبة 0.8%.

أسعار الذهب تتجه إلي تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 1.7% لتعوض تقريباً جميع الخسائر التي تكبدتها خلال الأسبوع الماضي، ولكن تنتظر الأسواق بيانات تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي والذي يعد أهم مقياس لأداء قطاع العمالة والاقتصاد الأمريكي ككل، وهناك 3 أسباب دفعت الذهب للصعود أبرزها انخفاض الدولار وعائد السندات وتوقعات تثبيت الفائدة الأمريكية في يونيو 2023.

وعادت التوقعات بشأن تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى السيطرة على توقعات الأسواق من جديد، وذلك بعد عدد من تصريحات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي التي تدعم تثبيت الفائدة مما زاد المخاوف من تباطؤ محتمل في نمو الاقتصاد الأمريكي، وفق تحليل منصة جولد بيليون لتداول الذهب.

وقال عضو الفيدرالي توماس باركين إن التوقف المؤقت لرفع الفائدة قد يكون أفضل لمراقبة أداء الاقتصاد، بينما أكد باتريك هاركر عضو البنك أنه يميل إلى وقف رفع الفائدة خلال اجتماع يونيو القادم ولكنه ينتظر المزيد من البيانات.

وأشار عضو البنك فيليب جيفرسون إلى أن التوقف المؤقت عن رفع الفائدة سيمنح البنك المزيد من الوقت لتحليل المزيد من البيانات قبل إضافة المزيد من التشديد للسياسة النقدية.

وتسببت هذه التصريحات في تغير تسعير الأسواق بشأن أسعار الفائدة مجدداً فالآن وصل احتمال تثبيت الفائدة في اجتماع يونيو إلى 74%، بينما تراجع احتمال رفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى أقل من 30% بعد أن كانت متخطية نسبة 70% يوم أمس وهو ما دعم صعود الذهب

وتسبب تغير تسعير الأسواق في قوة الذهب بشكل كبير كون مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية يؤثر على تحركات الذهب بشكل مباشر، ليساعد هذا على عودة الذهب إلى التعافي والوصول إلى مستويات 1980 دولار للأونصة.

وعانى الدولار الأمريكي من انخفاض كبير يوم أمس حيث سجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية انخفاض يوم الخميس بنسبة 0.6% ليسجل اليوم أدنى مستوياته في أسبوع.انخفاض مستويات الدولار الأمريكي فتحت الباب أمام المزيد من المكاسب للذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.

من جهة أخرى استمر العائد على السندات الحكومية الأمريكية في الانخفاض للجلسة الرابعة على التوالي حيث انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات منذ بداية الأسبوع بنسبة 5.2% مسجلة أدنى مستوى في أسبوعين عند 3.570%.

أما عن العائد على السندات لأجل عامين الأكثر حساسية للتغيرات في أسعار الذهب فقد انخفض منذ بداية الأسبوع بنسبة 4.9% ليسجل أدنى مستوى في أسبوع عند 4.316%.

وتراجع العائد على السندات الحكومية يمنح الذهب المزيد من الدعم منذ كون الذهب استثمار لا يدر بعائد على حائزيه فيرتبط بعلاقة عكسية مع السندات، وانخفاض العائد يمنح الذهب جاذبية أكبر للاستثمارات.

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم أمس على اتفاق رفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار حتى عام 2025، وذلك بعد موافقة سابقة لمجلس النواب، وبذلك يكون الاتفاق حصل على موافقة الكونجرس كاملة وفي طريقه إلى التنفيذ قبل أيام قليلة من نفاذ الأموال لدى الحكومة الأمريكية للمرة الأولى.

وبالرغم من سلبية هذه الخبر على الذهب كونه ملاذ آمن في أوقات الأزمات، إلا ان أسواق الذهب تجاهلت هذا الخبر الذي تم تسعيره بالفعل في الأسواق، وتم التركيز مع التوقعات الخاصة بتثبيت الفائدة من قبل الفيدرالي.

وتنتظر الأسواق اليوم صدور تقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة عن شهر مايو، حيث من المتوقع أن يتم توظيف 193 ألف مقارنة مع القراءة السابقة بقيمة 253 ألف وأن يرتفع معدل البطالة بنسبة 3.5% من 3.4%.

وصدرت أمس بيانات مؤشر ADP لوظائف القطاع الخاص الأمريكي عن شهر مايو وأظهرت ارتفاع بقيمة 278 ألف مقارنة مع القراءة السابقة 291 ألف بينما أعلى من التوقعات عند 173 ألف، وبالرغم من إيجابية هذه البيانات إلا أنها فشلت في دعم الدولار الأمريكي ليظل متأثر بتوقعات الفائدة مما سمح للذهب بمزيد من المكاسب.

أسعار الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب محلياً يوم أمس الخميس بشكل محدود متأثرة بارتفاع سعر الأونصة عالمياً يأتي هذا في ظل التذبذب في نطاق ضيق الذي سيطر على تداولات الذهب طوال هذا الأسبوع ليستمر الحذر في السوق المصري.

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الجمعة 2360 جنيه للجرام بعد أن ارتفاع يوم أمس بمقدار 25 جنيه، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18880 جنيه.

الهدوء في تداولات الذهب يأتي في ظل الحذر في أسواق الذهب محلياً وترقب الفترة القادمة وهل ستحمل عودة لارتفاع كبير في مستويات الذهب أم سنشهد تراجع لاختبار القاع الذي سجله الذهب عند 2200 جنيه للجرام.

بعض التوقعات تشير إلى أن فترة الصيف التي تشهد نزول عدد كبير من العاملين في الخارج ستشهد تدفقات للذهب إلى السوق المحلي مستغلين مبادرة السماح بواردات الذهب بدون رسوم جمركية وهذا من شأن أن يعمل على زيادة المعروض المحلي من الذهب وبالتالي قد يدفع الأسعار إلى التراجع واختبار مستويات 2200 جنيه للجرام من جديد.

لكن عودة ارتفاع أسعار الذهب العالمي هذا الأسبوع وتغير توقعات الفائدة في الولايات المتحدة لصالح تثبيت الفائدة قد تدعم أسعار الذهب المحلية من جديد لمزيد من الارتفاع بعد التخبط الذي شهدته الأسعار خلال الأسبوع الماضي.

ويبقى الاتجاه الصاعد هو المسيطر على أسواق الذهب محلياً وذلك في ظل استمرار العوامل التي ساعدت الذهب على الارتفاع في البداية بدون تغير، ما يعني أن حركة الهبوط السابقة تعد تصحيح سلبي وليس اتجاه هبوطي.

وتترقب الأسواق أية تغيرات في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خاصة بعد استمرار مطالبات المؤسسات العالمية بضرورة تحقيق مرونة سعر الصرف في السوق المصري، وهو ما يزيد المخاوف لدى المواطنين بانخفاض القيمة الشرائية للعملة ليدفعهم إلى الادخار في الذهب الذي يمثل الملاذ الآمن في الأسواق.

