الحق اشتري.. اضطرابات عالمية فى أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

يسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج لشراء الشبكة كما أن البعض الأخر يتجه لشراء للذهب بهدف الاستثمار.

وتحظي أسعار الذهب بأهمية على مدار تعاملاتها اليومية حيث يسعي الكثير من المواطنين إلي تحديد الوقت الأنسب للشراء.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

ويعد الذهب ملاذ آمن للكثيرون فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,674 شراء 2,697

عيار 22 بيع 2,451 شراء 2,472

عيار 21 بيع 2,340 شراء 2,360

عيار 18 بيع 2,006 شراء 2,023

عيار 14 بيع 1,560 شراء 1,573

عيار 12 بيع 1,337 شراء 1,349

الاونصة بيع 83,170 شراء 83,881

الجنيه الذهب بيع 18,720 شراء 18,880

الكيلو بيع 2,674,286 شراء 2,697,143

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب ارتفاع كبير إذ اقترب سعر الأوقية من 2000 دولار، وسجلت أسعار العقود الآجلة في البورصات العالمية ارتفاعا بنسبة 0.5% وذلك بـ1992 دولارًا للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.6% إلى 1974 دولارًا.

ويأتي إرتفاع المعدن الأصفر نتيجة هبوط مؤشر الدولار بنسبة 0.46% إلى 103.760 نقطة، واستقرار خام برنت عند 72.60 دولار للبرميل بالإضافة إلى تباين مؤشرات الأسهم الأمريكية خاصة بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون سقف الديون في خطوة حاسمة، لتجنب التخلف الولايات المتحدة عن السداد.

وتشهد المؤشرات تقلبات حادة غقد ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.2%، بينما صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.21%، فيما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 50 نقطة، أو 0.15٪.

وفى شهر مايو هناك تقلبات حادة شهدتها أسواق الذهب، في ظل تطورات أزمة سقف الدين الأمريكي، وتغير توقعات الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي مما سمح للدولار بتسجيل ارتفاع على المستوى الشهري ليجبر الذهب على الهبوط.