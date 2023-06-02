فتح كوبري أكتوبر بعد انتشال جثة و5 مصابين و3 سيارات ورفع اللافتة

بعد جهود استمرت علي مدار ١٥ ساعه متواصلة ، نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في رفع اللافتة الاعلانية المنهارة من اعلي كوبري ٦ أكتوبر .

كما نجحت القوات في انتشال جثة و٥ مصابين وسحب ٣ سيارات من اسفل اللافتة المنهارة لتعود حركة المرور لطبيعتها من جديد ويتم فتح مطالع ومنازل كوبري أكتوبر .

الجهات المعنية بالاشتراك مع قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد تمكنت من تقطيع اللافتة الاعلانية الضخمة التي سقطت ظهر امس الخميس اعلي كوبري ٦ أكتوبر ، وانتشال جثة و٥ مصابين من اسفل اللافتة .

وتمكن رجال المرور بإشراف اللواء مؤمن سعيد مدير مرور القاهرة من سحب السيارات المنكوبة من أسفل اللافتة الاعلانية المنهارة اعلي الكوبري.

وكانت القاهرة قد شهدت العديد من الاحداث المؤسفة نتيجة للعاصفة الترابية التي ضربت البلاد منذ الساعات الاولي من صباح امس الخميس حيث تم اعلان الطوارئ للتعامل الفوري مع البلاغات ، وجاء حادثة سقوط اللافتة لتحطم ٣ سيارات ملاكي ودراجة بخارية وتوقف حركة المرور اعلي الكوبري في الاتجاهين علي مدار ساعات متواصلة الا ان رجال المرور قد نجحت بالتنسيق مع عمليات المرور في سحب كافه الكثافات المرورية بكافه المحاور الحيوية رغم حادثة كوبري أكتوبر .

وكانت الخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لمرور القاهرة قد رصدت توقف حركة المرور اعلي كوبري ٦ أكتوبر وبالفحص تبين سقوط لافته إعلانية ضخمة لتقطع نهر الكوبري في الاتجاهين ناحيه محطة مترو الدمرداش وقبل الوصلة المعلقة للكوبري .

علي الفور انتقل اللواء مؤمن سعيد مدير مرور القاهرة ورجال المرور الي مكان البلاغ وتم غلق كافه مطالع كوبري أكتوبر في جميع الاتجاهات ، بينما يتم اجباري انزال السيارات القادمة من مناطق الجيزة من اعلي الكوبري لحين تم الانتهاء من البلاغ ورفع اللافتة بالونش العملاق ، كما تم الدفع بقوات الحماية المدنية بالقاهرة لتقطيع اللافتة الاعلانية تمهيداً لرفعها من نهر الكوبري وازاله اثار الحادث .

في الوقت نفسه ، تم اخطار هيئة الإسعاف وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين بعد انتشال جثة و ٥ مصابين من داخل السيارات المنكوبة .

وفي مصر الجديدة ، سقطت لافته صاج بالقرب من مول شهير دون وقوع إصابات او خسائر في الأرواح ، بينما شهدت عدد من الطرق سقوط لافتات واشجار ونخيل دون خسائر بشرية .

كما أصيب كوبري ٦ أكتوبر اول امس بكثافات مرورية مرتفعة بسبب تعطل اتوبيس سياحة اعلي عرب المحمدي قبل الوصل المعلقة بكوبري أكتوبر في الاتجاه القادم مناطق مدينة نصر ومصر الجديدة وصلاح سالم ، وتم رفع الاتوبيس المعطل ، وتصفيه الكثافات اعلي الكوبري بمعرفة رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة لتعود حركة المرور لطبيعتها .