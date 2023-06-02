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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث.. بصمة ميت على عقد منزل بـ6 ملايين جنيه.. وفتح كوبري أكتوبر بعد جهود 15 ساعة وخسائر بالملايين في حريق مصنع كتان الغربية

صدى البلد

نشر قسم الحوادث خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير الهامة كان ابرزها اعادة فتح كوبري اكتوبر بعد انتشال جثة و5 مصابين ورفع اثار لوحة اعلانات ضخمة سقطت عليه امس وتحويلات مرورية في شارع الهرم ومحور شينزو ابي بسبب اعمال مترو الانفاق والمونوريل اضافة الى حريق هائل التهم مصنع كتان واسفر عن خسائر بملايين الجنيهات. 

 

شقيقان بصما والدهما الميت على بيع منزل بـ6 ملايين جنيه: معندناش بنات بتورث

 

لحظة فقدان الأب ينقسم الأبناء الى نوعين أحدهما يصاب بحالة انهيار شديدة تفقده القدرة على التصرف في هذه الظروف الصعبة والنوع الآخر يلتزم الصمت التام ويحاول التماسك حتى انهاء اجراءات الجنازة والدفن الا أن الأخين "جاسر وآسر" -اسمين مستعارين- كانا لهما رأيا آخر حيث كل همهما أن يحصلا على بصمة والدهما المتوفى على عقد ببيع منزل قيمته 6 ملايين جنيه.

 

لحظة تشييع الجنازة | انهيار والديّ رضوى ومحمد الغارقيَن في حمام السباحة

 

شهدت قرية قسط التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية استمرار موجة من الحزن على وفاة الطفلين رضوى"و"محمد" أبناءها حال مشاركتهما في رحلة ترفيهية برفقة والديهما غرقا في مياه حمام السباحة بأحد فنادق مدينة الغردقة.

 

فتح كوبري أكتوبر بعد انتشال جثة و5 مصابين و3 سيارات ورفع اللافتة

 

بعد جهود استمرت علي مدار ١٥ ساعه متواصلة ، نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في رفع اللافتة الاعلانية المنهارة من اعلي كوبري ٦ أكتوبر. 

 

10 ملايين جنيه خسائر|النيابة تحقق في حريق هائل اندلع بمصنع للكتان بالغربية

 

أصدر المستشار أحمد ياسر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز زفتي بفتح باب التحقيق في واقعة اندلاع حريق فجرا بمصنع للكتان بقرية شبرا ملس للوقوف علي أسباب الحادث وتقدير قيمة التلفيات.

 

تحويلات مرورية لاستكمال المونوريل بمحور شينزو أبي بالقاهرة

 

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، لتنفيذ أعمال خاصة بصب أساسات عميقة خاصة بمشروع المونوريل بمحور شينزو أبى فى الطريق المتجه إلى طريق السويس بمنطقة مدينة نصر.

 

تحويلات مرورية.. لو عايز تروح المنطقة الأثرية بعد إغلاق شارع الهرم كليا

 

 

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إغلاق جديد بشارع الهرم بشكل كلى أمام شارع سيد أبوالخير وحتى شارع أحمد لطفي السيد في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة، لتسليم النصف الثاني من أعمال محطة مترو أنفاق المساحة بدء من غد الجمعة، مع إجراء تحويلات مرورية منعا لزحام السيارات.

بصمة ميت فتح كوبري اكتوبر خسائر بالملايين حريق مصنع كتان الغربية لوحة اعلانات ضخمة شارع الهرم تحويلات مرورية

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