لحظة تشييع الجنازة | انهيار والديّ رضوى ومحمد الغارقيَن في حمام السباحة

شهدت قرية قسط التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية استمرار موجة من الحزن على وفاة الطفلين رضوى"و"محمد" أبناءها حال مشاركتهما في رحلة ترفيهية برفقة والديهما غرقا في مياه حمام السباحة بأحد فنادق مدينة الغردقة.



كما انشح أهالي القرية بارتداء الرجال والسيدات الملابس السوداء أثناء مراسم تشييع جثماني الطفلين في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بذات القرية الأمر الذي اوجع قلوب المشاركين حتي وداعهما الأخير ودفنهما بمقابر أسرتها بذات القرية.



كما أعرب والدي الطفلين عن حزنهما العميق لوفاة طفليهما فجأة غرقا في مياه حمام السباحة لافتين وهما في حالة من الانهيار والبكاء بقولها"القصاص وحق ولادنا مش هيضيع حسبنا الله ونعم الوكيل" .



والد الطفلين يعمل مدير تسويق في مجال السياحة وقد اصطحب طفليه وأسرته بالكامل لقضاء عطلة إجازة الصيف لاسعادهم ولكنها رحلة تحولت من فرح إلي احزان موجعه بفقدانه نجليه.