عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لحظة تشييع الجنازة | انهيار والديّ رضوى ومحمد الغارقيَن في حمام السباحة

الطفلين الضحية بالغربية
الطفلين الضحية بالغربية

شهدت قرية قسط التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية استمرار موجة من الحزن على وفاة الطفلين رضوى"و"محمد" أبناءها حال مشاركتهما في رحلة ترفيهية برفقة والديهما غرقا في مياه حمام السباحة بأحد فنادق مدينة الغردقة.

txt

جامعة طنطا تحصد المركز الأول بالعرض المسرحي المنفى بمهرجان إبداع


كما انشح أهالي القرية بارتداء الرجال والسيدات الملابس السوداء أثناء مراسم تشييع جثماني الطفلين في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بذات القرية الأمر الذي اوجع قلوب المشاركين حتي وداعهما الأخير ودفنهما بمقابر أسرتها بذات القرية.

txt

السعودية وروسيا| شراكة استراتيجية تتحدى الضغوط الغربية..ومساع كبيرة لالتحاق الرياض بعضوية بريكس


كما أعرب والدي الطفلين عن حزنهما العميق لوفاة طفليهما فجأة غرقا في مياه حمام السباحة لافتين وهما في حالة من الانهيار والبكاء بقولها"القصاص وحق ولادنا مش هيضيع حسبنا الله ونعم الوكيل" .

txt

عميد تجارة طنطا: رسالتي دعم أبنائي الباحثين وحمل الطفلة كان صدفة| خاص


 والد الطفلين يعمل مدير تسويق في مجال السياحة وقد اصطحب طفليه وأسرته بالكامل لقضاء عطلة إجازة الصيف لاسعادهم ولكنها رحلة تحولت من فرح إلي احزان موجعه بفقدانه نجليه.

استراتيجية الرجال والسيدات وفاة طفلين قسطا الغردقة رضوى محمد عصفورين الجنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

فتح كوبري أكتوبر بعد انتشال جثة و5 مصابين و3 سيارات ورفع اللافتة

فساتين الملكة رانيا في حفل زفاف الأمير الحسين تثير الجدل|شاهد

الزمالك في مواجهة رونالدو| خسائر وعقوبات بالجملة على الأبيض حال الانسحاب العربي.. وهذه مكاسب المشاركة

عاصفة تاني محدش يخرج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

غرق شقيقين داخل حمام السباحة بقرية سياحية في الغردقة

ميركاتو الزمالك “عصيب”| رحيل 8 نجوم.. ثلاثي بلوزداد يصدم الأبيض.. والترجي يزاحمه على صفقة سوبر

موضوعات متعلقة

مصرع شاب وإصابة 2 في حادث تصادم على طريق طنطا - كفرالشيخ

ترشيحاتنا

التاريخ لا يكذب.. خالد الغندور يُحيي ذكرى فوز الزمالك على الأهلي 6-0

رأس الطاعات والفريضة المعظمة .. خطيب المسجد الحرام : يا خسارة مضيّعها

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

7.1 مليار دولار.. مصر تفي بالتزاماتها والاقتصاد قوي بالأرقام| تفاصيل

شقيقان بصما والدهما الميت على بيع منزل بـ6 ملايين جنيه: معندناش بنات بتورث

لحظة تشييع الجنازة | انهيار والديّ رضوى ومحمد الغارقيَن في حمام السباحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. سعر صادم لجمبسوت ياسمين عز ومشروبات للتغلب على تأثير العاصفة الترابية

قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. ماذا قال الوداد المغربي عن الأهلي؟

من المطبخ الخليجي.. طريقة عمل كبسة لحم بالصلصة

علامات تحذيرية في الساقين تنذر الإصابة بـ ارتفاع الكوليسترول.. احذر منها

فيديو

سقطت عليها لوحة إعلانات.. مهندسة العاشر من رمضان ضحية الطقس العاصف.. فيديوجراف

فيديو صادم لابنة محمد رمضان.. وتعليق غير متوقع من نمبر وان

ليلة أسطورية.. عقد قران وسط أجواء خلابة وحضور عالمي| فيديو جراف

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ