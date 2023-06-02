عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس البريد المصري يبحث تعزيز التعاون مع Visa Inc

صدى البلد

بحث الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري؛ معو ريان مكينيرني، الرئيس التنفيذي لـ "Visa Inc".  سبل تعزيز أوجه التعاون بين البريد المصري وشركة فيزا العالمية على هامش منتدى مدفوعات فيزا للشرق الأوسط وأفريقيا ووسط أوروبا بهولندا.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن لقاء ريان مكينيرني، الرئيس التنفيذي لـ "Visa Inc" جاء بهدف بحث سبل مضاعفة التعاون المشترك؛ حيث تناول اللقاء مناقشة خطط شركة فيزا للتوسع في مصر خلال الفترة القادمة في ظل الدعم الذي تقدمه الحكومة في مصر للمستثمرين، بالإضافة إلى بحث كيفية الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يمتلكها البريد المصري وشركة فيزا في دعم خطط الحكومة نحو تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، إلى جانب بحث ومناقشة تقديم خدمات دفع مالية جديدة تتناسب مع متطلبات الشباب المصري، وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التجارة الإلكترونية وتعظيم مشاركة العاملين من البريد المصري في البرامج التدريبية التي تنظمها شركة فيزا".

وأضاف الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن البريد المصري حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع الشركات والمؤسسات بما يتيح تطوير الخدمات وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد.

من جانبه أثنى ريان مكينيرني، الرئيس التنفيذي لـ "Visa Inc"، على العلاقات القائمة بين شركة فيزا والبريد المصري، خاصة وأن البريد المصري يعد شريكا إستراتيجيا لشركة فيزا في مصر، مٌرحبا بفرص تعزيز الشراكة والوصول بها إلى آفاق جديدة.

وأضاف ريان مكينيرني، الرئيس التنفيذي لـ "Visa Inc"، أن الشركة تحرص دائما على تطوير تجارب الدفع للعملاء وتعزيز الوصول إلى خدمات التكنولوجيا المالية للجميع، وفي كل مكان، ومصر إحدى أكبر الأسواق في المنطقة والتي تستوعب العديد من الأفكار والخدمات المبتكرة مما يدفعنا للعمل بجهد مع الشركاء المحليين مثل البريد المصري على الاستمرار في تقديم حلول مبتكرة تناسب السوق المحلية للمصريين.

وعقد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، عددا من الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف مع عدد من رؤساء الشركات والهيئات والبنوك المشاركة في المنتدى، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الشمول المالي والتمكين الرقمي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من الخطيب لحظة لقاء طاهر أبو زيد في أهلي التجمّع

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

مسئول كبير بالزراعة يتقاضى الملايين لتسهيل الاستيلاء على 500 فدان بموقع متميز

لحظة تشييع الجنازة | انهيار والديّ رضوى ومحمد الغارقيَن في حمام السباحة

ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن.. اعرف الأسباب

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

فساتين الملكة رانيا في حفل زفاف الأمير الحسين تثير الجدل|شاهد

بصحبة ابنتيها.. زوجة نجم الأهلي تخطف قلوب متابعيها .. صور

ترشيحاتنا

أنا واحدة وش فقر.. مواجهة ساخنة بين حورية فرغلي ونزار الفارس.. تفاصيل

السيسي لـ جيل بايدن: مصر تعتز بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة مع أمريكا

لمسي للراقصة لا يفسد الوضوء | أحمد كريمة يرد على تصريح صادم

مواقع أثرية ومتاحف تطبق نظام الدفع بالكروت البنكية لشراء تذاكر الدخول

بكري: عبد الناصر راهن على عدم انكسار الشعب المصري رغم الصعاب

الكرملين الروسي: لا توجد أسس للحوار حول أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان.. بأسهل الخطوات

نهائي أبطال أفريقيا.. بيان عاجل من كاف قبل مباراة الأهلي والوداد.. تفاصيل

النخلة اختارت سيارة ابني.. أب يروي موقفا مثيرا لنجله في العاصفة الترابية

أمور يجب تجنبها خلال العاصفة الترابية

فيديو

بعد رفع اللافته المنهارة .. عودة الحركة المرورية لطبيعتها على كوبرى 6 أكتوبر| فيديو

حواس بشرية بالذكاء الاصطناعي .. باحث مصري يطور تقنية جديدة في فيسبوك «فيديوجراف»

سقطت عليها لوحة إعلانات.. مهندسة العاشر من رمضان ضحية الطقس العاصف.. فيديوجراف

فيديو صادم لابنة محمد رمضان.. وتعليق غير متوقع من نمبر وان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ