90 ألف جنيه .. أسعار جديدة لـ كورسا 2023 "الأرخص من أوبل" |صور

شهدت قائمة سيارات شركة اوبل الألمانية، زيادة سعرية جديدة شملت جميع الفئات المطروحة محليًا، ومنها النسخة كورسا موديل 2023، والتي تعد هي ارخص سيارة تقدمها العلامة التجارية الالمانية في مصر، حتى بعد ان شهدت زيادة اجمالية تراوحت بين 80 و 90 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري في هذا السياق احدث اسعار السيارة اوبل كورسا موديل 2023 في السوق المصري بعد قائمة شهر يونيو.

اوبل كورسا موديل 2023

مواصفات السيارة اوبل كورسا موديل 2023

تتسارع السيارة اوبل كورسا موديل 2023 من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 8.7 ثانية.

تعتمد على ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات "دفع أمامي".

اوبل كورسا موديل 2023

تستمد السيارة اوبل كورسا موديل 2023 قوتها من محرك تيربو سعة 1200 سي سي "3 سلندر".

يتمكن محرك السيارة من انتاج قوة قدرها 130 حصانا، اضافة إلى 230 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

اوبل كورسا موديل 2023

يقدر متوسط استهلاك الوقود للسيارة اوبل كورسا موديل 2023 نحو 4.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

يمكن للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 207 كيلومتر/ساعة.

اوبل كورسا موديل 2023

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة اوبل كورسا موديل 2023 في السوق المصري

ارتفعت اسعار الفئة الاولى من السيارة اوبل كورسا موديل 2023 بقيمة قدرها 90 ألف جنيه، لتصل إلى 899.990 ألف جنيه بدلاً من 809.990 ألف جنيه.

وشهدت الفئة الثانية من السيارة اوبل كورسا موديل 2023 زيادة سعرية بلغت 80 ألف جنيه، وبذلك اصبح سعرها الرسمي يبلغ 949.990 ألف جنيه بدلاً من 869.990 ألف جنيه.