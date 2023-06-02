عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمانية: نناقش التعليم في الحوار الوطني باعتباره قضية قومية.. فيديو

النائبة سكينة سلامة
النائبة سكينة سلامة

قالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، إنَّ مشروع قانون المجلس الأعلي الوطني للتعليم والتدريب الجاري مناقشته ضمن الحوار الوطني، مؤكدة أن التعليم قضية قومية يراها الكثيرون ويعلمون مشكلاتها، ونرجو من خلال الجلسات أن نضع حلًا لكل تلك المشكلات.

txt

صحة النواب: نناقش مشروع قانون التعليم الجديد في الحوار الوطني

txt

النائب حسام المندوه: لدينا اهتمام كبير بملف التعليم في الحوار الوطني.. فيديو

وأضافت «سلامة» خلال استضافتها على فضائية «إكسترا لايف»، أن عرض مشروع قانون المجلس الأعلي الوطني للتعليم والتدريب الجاري لمناقشاته في الحوار الوطني جاء لمناقشة الآراء والمقترحات ولمس نبض الشارع، مع تقديم كل تلك المقترحات على مجلس النواب فهي خطوة إيجابية وإنجاز كبير، «ياريت كل القضايا القومية تكون زي قضية التعليم».

 

وأوضحت أن كل المشاركين في الجلسة الحوارية في الحوار الوطني حضرها المعلمين والطلبة المهتمين بالقضية التعليمية، وجميع الخبراء من جميع الفئات والتيارات السياسية والاجتماعية، مضيفة: «إن شاء الله سيكون مشروع قانون جيد جدا وقيم ويخرج بتوصيات جيدة ويكون فيه خير كبير».

https://www.youtube.com/live/a8XSXtLbaVM?feature=share

التعليم التعليم الجديد الجلسة الحوارية الحوار الوطني التيارات السياسية السياسية والاجتماعية القضايا القومية قانون المجلس الأعلى الوطني للتعليم والتدريب قانون التعليم الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من الخطيب لحظة لقاء طاهر أبو زيد في أهلي التجمّع

بعد قرار الاعتزال .. رسالة صادمة من ميرهان حسين وغير متوقعة

الوضع خطير.. بيان عاجل من الطاقة الذرية عن محطة زابوريجيا النووية

ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن.. اعرف الأسباب

لسه 20 يوم | توقّع صادم من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

بيراميدز مهدد بإيقاف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

جيل بايدن تلتقي مجموعة من طلاب الأزهر وتتبادل معهم تجاربهم الدراسية.. صور

هل يجوز لأكثر من مسلم الاشتراك فى "خروف واحد" كأضحية.. المفتى يجب

اتجوزوا بسرعة.. جمال شعبان ينصح بتوديع العزوبية| لهذا السبب

عبد المنعم سعيد: بايدن موقفه ضعيف في أزمة رفع سقف الدين الأمريكي

بعد غياب 20 عاما.. مصر تفوز بمقعد بالمجلس التنفيذي لمنظمة الأرصاد الجوية العالمية

فائزة بجائزة خليفة التربوية: تطرقت بأبحاثي لعلاج الزهايمر والسرطان بتكنولوجيا النانو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انا ابني بطل.. رسالة على سيارة من أب تثير ضجة على الفيسبوك

أشخاص لا تقدّرني .. أجرأ إطلالات ميرهان حسين بعد قرار اعتزالها

جمال شعبان : فاكهة صيفية تمنع الجلطات وتعزز قدرة الرجال

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان.. بأسهل الخطوات

فيديو

حرصًا على حياة المواطنين.. قرارات عاجلة بعد سقوط لوحات إعلانية بسبب العاصفة

معلومات هامة..اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في دلتا مصر

بعد رفع اللافته المنهارة .. عودة الحركة المرورية لطبيعتها على كوبرى 6 أكتوبر| فيديو

حواس بشرية بالذكاء الاصطناعي .. باحث مصري يطور تقنية جديدة في فيسبوك «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ