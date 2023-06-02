برلمانية: نناقش التعليم في الحوار الوطني باعتباره قضية قومية.. فيديو

قالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، إنَّ مشروع قانون المجلس الأعلي الوطني للتعليم والتدريب الجاري مناقشته ضمن الحوار الوطني، مؤكدة أن التعليم قضية قومية يراها الكثيرون ويعلمون مشكلاتها، ونرجو من خلال الجلسات أن نضع حلًا لكل تلك المشكلات.

وأضافت «سلامة» خلال استضافتها على فضائية «إكسترا لايف»، أن عرض مشروع قانون المجلس الأعلي الوطني للتعليم والتدريب الجاري لمناقشاته في الحوار الوطني جاء لمناقشة الآراء والمقترحات ولمس نبض الشارع، مع تقديم كل تلك المقترحات على مجلس النواب فهي خطوة إيجابية وإنجاز كبير، «ياريت كل القضايا القومية تكون زي قضية التعليم».

وأوضحت أن كل المشاركين في الجلسة الحوارية في الحوار الوطني حضرها المعلمين والطلبة المهتمين بالقضية التعليمية، وجميع الخبراء من جميع الفئات والتيارات السياسية والاجتماعية، مضيفة: «إن شاء الله سيكون مشروع قانون جيد جدا وقيم ويخرج بتوصيات جيدة ويكون فيه خير كبير».

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