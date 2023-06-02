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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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النائب حسام المندوه: لدينا اهتمام كبير بملف التعليم في الحوار الوطني.. فيديو

النائب حسام المندوه
النائب حسام المندوه

قال النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، إنَّ الحوار بذاته على مشروع قانون المجلس الأعلى الوطني للتعليم والتدريب، الجاري مناقشاته ضمن الحوار الوطني، يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالتعليم وتطويره؛ إذ أن استراتيجية تطوير التعليم ظهرت على السطح في عام 2018، حتى سمي عام 2019 بعام التعليم: «فيه اهتمام بالملف، وللتطبيق هناك الكثير من التحديات».

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وأضاف «المندوه» خلال استضافته على فضائية «إكسترا لايف»، أن مشروع قانون المجلس الأعلى الوطني للتعليم والتدريب، الجاري مناقشاته ضمن الحوار الوطني سيكون له الكثير من المخصصات والأعمال، من أجل التغلب على التحديات التي تواجه أصحاب تلك الرسالة: «قولنا أهم شيء نطلع من الحوار ده ببناء الاستراتيجيات على أساس الجودة والتميز، مع وضع آليات لتنفيذ الاستراتيجية».

 

وأوضح أنه يجب فض الاشتباك ما بين التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، مع وضع تكامل بين تلك المؤسسات، حتى يعود النفع بالنهاية على التعليم، كما يجب أن تخرج تلك الكلمات من الأوراق إلى الواقع، حتى تنفذ ويشعر بها المواطن في الشارع المصري: «تقدمت بعدة ملاحظات على مشروع القانون، من ضمنها ملاحظات خاصة بالتشكيل».

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