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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: عقدنا 24 جلسة متنوعة للمحاور الثلاثة.. فيديو

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

قال الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني عقد 24 جلسة متنوعة ما بين المحاور الثلاثة للحوار الوطني وهما المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي.

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وأضاف طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحوار الوطني"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "في المحور السياسي تناقشنا حول عدد من القضايا غاية الأهمية منها نظام انتخاب مجلس النواب وحدث حراك شديد بين التيارات السياسية والأحزاب للوصول للنظام الأمثل في الانتخابات النيابية القادمة".

 

وأشار الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني،: "أيضا تناولنا قضية الأحزاب السياسية وكيفية تفعيل دورها وتواجدها فى الشارع وحوكمتها وتذليل العقبات التي تأثر عليها بالسلب".

 

وتابع: "ناقشنا أيضا موضوع غاية في الأهمية وهو انتخابات المجالس الشعبية المحلية واختيار النظام الأمثل فى ضوء المواد الدستورية فى باب الإدارة المحلية، بدءا من كيفية الانتخابات وغيرها"، موضحا: "في المحور المجتمعي أيضا تناولنا موضوعات غاية في الأهمية ومنها الأسرة وتماسك المجتمع والقضية السكانية، وتحدثت أيضا في المحور المجتمعي عن قضية الوصاية وهو من الموضوعات الشائكة حدث عليه توافق لتعديل تشريعي للقانون".

 

وأكمل: "أيضا تحدثنا في المحور الاقتصادي عن عدد من القضايا منها السياحة والاستثمار، وناقشنا قضية التعليم أيضا"، موضحا: "يوم السبت الماضي بدأنا ننظر في النتائج التي خرجت من اللقاءات المختلفة وبدأنا في تقييمها".

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