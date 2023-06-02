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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمود فوزي : من أنجح جلسات الحوار الوطني الوصاية على المال

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني

‏قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الجلسة الافتتاحية في الحوار الوطني حضرها الغالبية العظمى من مكونات المجتمع المصري السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبعد الجلسة الافتتاحية بدأنا في الجلسات النقاشية العالمية بتكون على ثلاثة أيام من كل أسبوع يوم سياسي ويوم اقتصادي ويوم مجتمعي.

 

‏وتابع محمود فوزي خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن بالنسبة للمحور السياسي قمنا في يوم 14 مايو بعمل جلسين لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وشاهدنا نقاشا متنوعا حول أفضل نظام انتخابي ممكن في مجلس النواب ومجلس الشيوخ وكان هناك أراء متعددة ما بين النظام الفردي والقائمة المغلقة المطلقة ومازالت المناقشات قائمة، وتحدثنا أيضا عن القضاء على كافة أشكال التمييز وكان هناك توافق كامل حول إنشاء مفوضية متخصصة لهذا الغرض.

 

المحور الاقتصادي والمجتمعي

 

وأضاف محمود فوزي أن في يوم 16 مايو كان هناك جلسات للمحور الاقتصادي و تحدثنا عن برامج الحماية الاجتماعية وعرفنا الفرق ما بين برامج الحماية الاجتماعية وآليات تحقيق العدالة الاجتماعية وعقدنا أيضا جلستين للجنة السياحة، في الجلسة الأولى تحدثنا عن صياغة خريطة سياحية جديدة لمصر وكان معظم القائمين على السوق السياحي حاضرين، وفي الجلسة الأخرى تحدثنا عن زيادة وتحفيز الاستثمار السياحي وحل مشاكله وكان هناك توافق في الحلول المقترحة.

ونوه أن من أنجح الجلسات في الحوار الوطني حتى الآن جلسة الوصاية على المال أحد جلسات المحور المجتمعي لأنها تمثل مشكلة موجودة مجتمعية ومنتشرة وكان ذلك بسبب عمل درامي أنتشر في شهر رمضان وشاهده جميع المصريين.

الحوار الوطني المستشار محمود فوزى المجتمع المصري النظام الإنتخابى الوصاية

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