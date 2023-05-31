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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحوار الوطني .. يمن الحماقي : يجب ترقية المرأة في وظائف المجالات الصناعية

الدكتورة يمن الحماقي
الدكتورة يمن الحماقي

انطلقت الأربعاء 3 مايو الجاري، أولى جلسات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية 26 أبريل 2022، بمشاركة واسعة من مختلف القوى، وأهل الخبرة والمعرفة.

وقام "صدى البلد" بإجراء عدد من الحوارات و استطلاعات الرأي لعدد من خبراء الاقتصاد على خلفية هذا الحوار الوطني.

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يمن الحماقي تضع خلاصة خبراتها على طاولة الحوار الوطني: تذبذب سعر صرف الجنيه أكبر تحديات الدولة.. ودعم السلع الغذائية مهم لمواجهة الغلاء| حوار

و قالت الدكتورة يمن الحماقي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن توقف المصانع المتعثرة شئ طبيعي وفي كل أزمة يتوقف عدد من المصانع ، و الأكثر معاناة هو القطاع غير الرسمي و المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر، بسبب تسريح العمالة، كما أن القطاع الخاص يعتبر سلاح ذو حدين، فهو أكبر مشغل للعمالة ولكن له بعض السلبيات مثل انتاج سلع غير مطابقة للمواصفات، التهرب الضريبي، وغيرها، ولكن المحافظة على المصانع و مساعدة المتعثرة منها واجب ضروري للمحافظة على الإنتاج، التشغيل، الأسعار.


و اوضحت أن مبادرة "ابدأ" تعمل على تنشيط القطاع الصناعي من خلال التدخل لمساعدة الأجهزة الحكومية، و زيادة الكفاءة في تشغيل المصانع، ولكنها ليست مخصصة للمصانع المتعثرة، و دورها في مساعدة الصناعات المتعثرة الصغيرة مازال محدود.

و سردت خبير الاقتصاد أهمية الصناعات الغذائية التي تمثل أمن قومي لأنها مسؤولة عن إنتاج السلع الاستراتيجية، ولذلك يجب التعامل مع ملف ارتفاع أسعار هذه السلع بحذر شديد من خلال اتخاذ القرارات وفقا لقواعد البيانات والمعلومات المتاحة.

وأوضحت أن مشاركة المرأة المصرية في الاقتصاد من ادنى المعدلات في العالم، خاصة في مجال الصناعة، حيث تشغل وظائف عاملة في قطاع الملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، و وجودها في هذا القطاع كصاحبة للعمل محدود جدا، ويجب أن يتم تنميته من خلال المبادرات المختلفة الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة، حيث أن عملها كصاحبة عمل مناسب لها حتى تتمكن من الجمع بين مسئولياتها داخل الأسرة ومسئولياتها العملية. 

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