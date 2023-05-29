عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحوار الوطني.. اقتراح باستغلال "حياة كريمة" في إقامة أقاليم صناعية بالمحافظات

الدكتورة يمن الحماقي
الدكتورة يمن الحماقي

انطلقت يوم الأربعاء الموافق 3 مايو الجاري، أولى جلسات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في 26 أبريل 2022، بمشاركة واسعة من مختلف القوى، وأهل الخبرة والمعرفة.

وقام "صدى البلد" بإجراء عدد من الحوارات واستطلاعات الرأي لعدد من خبراء الاقتصاد على خلفية هذا الحوار الوطني.

أستاذ اقتصاد: مشاركة المشروعات الصغيرة في التصدير لا تتعدى 6%..والصناعة تكافح الفقر

يمن الحماقي: الحكومة تعتبر الصناعة محركًا للنمو.. والاستغلال الصحيح لقطاع الأعمال يحدث طفرة إنتاج

و تحدثت الدكتورة يمن الحماقي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، عن استغلال مشروع "حياة كريمة" لإقامة أقاليم صناعية اقتصادية على مستوى المحافظات للاستفادة من المزايا النسبية لبعض الصناعات، الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة التجمعات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة لتدخل سلاسل الأمداد بكفاءة اقتصادية مرتفعة.

وقالت "الحماقي"، إن مرونة سوق العمل تعتبر من التحديات المهمة التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث أن هناك بعض المستثمرين اضطروا إلى تصفية مشروعاتهم بسبب قلة توافر العمالة الماهرة.

وأشارت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إلى أن استهداف هذا الملف والعمل على تنميته، يساهم في مكافحة الفقر، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. 

الخبير الاقتصادي الحوار الوطني تحقيق الاستقرار توافر العمالة حفل إفطار الأسرة المصرية جلسات الحوار الوطني عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

صرف المقررات التموينية لشهر مايو 2023 بنسبة 100%

على عكس المتوقع.. قرار مفاجئ من كولر في مباراة الأهلي والوداد

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

تشييع جثمان ضابط المخابرات الفلسطيني بعد استشهاده برصاص الاحتلال الإسرائيلي

عرض إيطالي.. نجم الزمالك يفرض شروطا قاسية للتجديد

علاقات آثمة مقابل الإجهاض | اعتراف جريء لطبيب نساء روض الفرج

ترشيحاتنا

بينهم 22 طفلا.. الاحتلال يعتقل 170 فلسطينيا من أريحا منذ مطلع العام

السيناريو الأسوأ.. تحذيرات من اندلاع صراع مباشر بين روسيا وحلف الناتو

انفراجة .. السبع الكبار تستعد لتقديم ضمانات لـ زيلينسكي لإنهاء حرب أوكرانيا

مع نجم البرازيل في ملهى ليلي .. ظهور مثير لـ محمد رمضان

بوتين يوقع مشروع قانون لإجراء الانتخابات في المناطق المنضمة حديثا لروسيا

سماء سوداء| شاهد.. حرائق غابات في كندا تخرج عن السيطرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهلة ولذيذة .. طريقة عمل الكشك الصعيدي

أغرب من الخيال.. سيدة أمريكية تحمل مرتين خلال شهر واحد

3 أعراض تؤكد ارتفاع مستويات الكوليسترول بالجسم

لذيذة وغير مكلفة .. طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

فيديو

عائد أرباحها أسبوعي.. تفاصيل شهادة ادخار بنك قناة السويس الجديدة

بشكل مفاجئ .. تراجع أسعار الدولار | والذهب يحافظ على هيبته ..فيديو

اعتذار مدير أعمالها ورقص زوجها.. أبرز لقطات حفل شيرين في جدة |فيديوجراف

احترسوا من الرطوبة.. طقس حار جدا يضرب المحافظات والعظمى تصل 44 درجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ