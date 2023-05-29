الحوار الوطني.. اقتراح باستغلال "حياة كريمة" في إقامة أقاليم صناعية بالمحافظات

انطلقت يوم الأربعاء الموافق 3 مايو الجاري، أولى جلسات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في 26 أبريل 2022، بمشاركة واسعة من مختلف القوى، وأهل الخبرة والمعرفة.

وقام "صدى البلد" بإجراء عدد من الحوارات واستطلاعات الرأي لعدد من خبراء الاقتصاد على خلفية هذا الحوار الوطني.

و تحدثت الدكتورة يمن الحماقي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، عن استغلال مشروع "حياة كريمة" لإقامة أقاليم صناعية اقتصادية على مستوى المحافظات للاستفادة من المزايا النسبية لبعض الصناعات، الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة التجمعات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة لتدخل سلاسل الأمداد بكفاءة اقتصادية مرتفعة.

وقالت "الحماقي"، إن مرونة سوق العمل تعتبر من التحديات المهمة التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث أن هناك بعض المستثمرين اضطروا إلى تصفية مشروعاتهم بسبب قلة توافر العمالة الماهرة.

وأشارت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إلى أن استهداف هذا الملف والعمل على تنميته، يساهم في مكافحة الفقر، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.