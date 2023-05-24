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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

يمن الحماقي: الحكومة تعتبر الصناعة محركًا للنمو.. والاستغلال الصحيح لقطاع الأعمال يحدث طفرة إنتاج

خلال الحوار مع صدى
خلال الحوار مع صدى البلد

انطلقت الأربعاء 3 مايو الجاري، أولى جلسات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية 26 أبريل 2022، بمشاركة واسعة من مختلف القوى، وأهل الخبرة والمعرفة.

وقام "صدى البلد" بإجراء عدد من الحوارات و استطلاعات الرأي لعدد من خبراء الاقتصاد على خلفية هذا الحوار الوطني.

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قالت الدكتورة يمن الحماقي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الحكومة تعتبر قطاع الصناعة محركاً للنمو، والزراعة قطاع أساسي لتحقيق الأمن الغذائي ومساندة الصناعة، بالإضافة إلى الطفرة التي أحدثها قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر، ولكن قطاع الصناعة يحتاج مزيداً من الجهد، لوضع استراتيجية خاصة بزيادة فرص العمل، إحلال الواردات، تنشيط التصدير، توفير مستلزمات الإنتاج، فضلًا عن إقامة مستوطنات صناعية على مستوى المحافظات للصناعات التي تبرز ميزة نسبية عن غيرها.

ولفتت إلى أن قطاع الاعمال العام غير مستغل بشكل كبير، على الرغم من أنه يمكن زيادة الطاقات الإنتاجية به عن طريق عمل اتفاقيات شراكة بين القطاعين العام و الخاص، حيث هناك فرص كبيرة لنجاح هذه الشراكة و تحقيق مكاسب للجانبين، و قطاع الاعمال يمتلك قدرات كبيرة للعمل من حيث الآلات، المساحات، و القدرات البشرية، و يمتلك القطاع الخاص رؤوس الأموال وقدرته على الإدارة، مما يؤدي إلى إنتاج كبير في وقت قصير جدًا. 

أستاذ الاقتصاد إفطار الأسرة المصرية الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي تحقيق الامن الغذائي خبراء الاقتصاد

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